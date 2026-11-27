Reinaldo Omar González, el motociclista que sufrió graves heridas tras una colisión con otro conductor que presuntamente realizaba una maniobra conocida como "willy", sigue internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Municipal.

Fuentes del centro asistencial confirmaron a La Brújula 24 que el paciente presenta un traumatismo de cráneo, fracturas en los huesos de la nariz y un traumatismo de tórax.

Si bien su estado es estable, los profesionales del servicio de Neurocirugía evalúan si será necesario someterlo a una intervención quirúrgica. Según precisaron a este medio, están en proceso de suspenderle la medicación para ver cómo reacciona, cuál es su respuesta motora.

Cabe recordar que González, de 70 años, circulaba en una Keller 250 cuando fue embestido el miércoles, alrededor de las 11:20, en la intersección de calles Roca y Pacífico, en el barrio San Blas.

Al momento de arribar al lugar, los efectivos policiales encontraron al hombre inconsciente y sin responder a estímulos, por lo que fue trasladado de urgencia con código rojo.

Por el hecho fue detenido Brian Neira González, de 24 años, quien conducía una Honda Tornado y, según el testimonio de una vecina del sector, realizaba la peligrosa maniobra de circular con la rueda delantera levantada. El joven habría intentado darse a la fuga tras el impacto y quedó a disposición de la UFIJ N° 1, que investiga las circunstancias del siniestro.