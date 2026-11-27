Destacada B
Cómo está el motociclista que fue embestido por otro que hacía "willy"
Tiene 70 años y permanece en la terapia intensiva del Municipal.
Reinaldo Omar González, el motociclista que sufrió graves heridas tras una colisión con otro conductor que presuntamente realizaba una maniobra conocida como "willy", sigue internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Municipal.
Fuentes del centro asistencial confirmaron a La Brújula 24 que el paciente presenta un traumatismo de cráneo, fracturas en los huesos de la nariz y un traumatismo de tórax.
Si bien su estado es estable, los profesionales del servicio de Neurocirugía evalúan si será necesario someterlo a una intervención quirúrgica. Según precisaron a este medio, están en proceso de suspenderle la medicación para ver cómo reacciona, cuál es su respuesta motora.
Cabe recordar que González, de 70 años, circulaba en una Keller 250 cuando fue embestido el miércoles, alrededor de las 11:20, en la intersección de calles Roca y Pacífico, en el barrio San Blas.
Al momento de arribar al lugar, los efectivos policiales encontraron al hombre inconsciente y sin responder a estímulos, por lo que fue trasladado de urgencia con código rojo.
Por el hecho fue detenido Brian Neira González, de 24 años, quien conducía una Honda Tornado y, según el testimonio de una vecina del sector, realizaba la peligrosa maniobra de circular con la rueda delantera levantada. El joven habría intentado darse a la fuga tras el impacto y quedó a disposición de la UFIJ N° 1, que investiga las circunstancias del siniestro.
Malvinas: qué puede pasar este sábado con el reclamo argentino
Cómo está el motociclista que fue embestido por otro que hacía "willy"
Con 37,2 grados, Bahía Blanca fue la ciudad más calurosa del país
Colapinto terminó 15° en la segunda práctica libre del GP de Qatar en una jornada complicada para Alpine
Buscan a una adolescente de 14 años que desapareció de su casa
Más Leídas
-
Noticias B10 horas ago
Lo investigaban por robar bicicletas: terminó preso por vender cocaína
-
Noticias A8 horas ago
Cayó en un control vehicular con droga y casi $10 millones
-
Destacada C5 horas ago
Hacía "willy" con la moto, chocó a otro motociclista y lo dejó en grave estado
-
Noticias B8 horas ago
Un motociclista casi cae al Canal Maldonado tras chocar a un auto
-
Noticias B20 horas ago
El ex Centro de Compras está en venta: qué proyectos se evalúan y cuál es el precio
-
El Tiempo10 horas ago
Fuerte viento y una temperatura que sigue subiendo: a cuánto llegará la máxima
-
Noticias A7 horas ago
Un joven puntaltense murió en el choque entre una moto y un auto cerca de Allen
-
Noticias B22 horas ago
Fallo histórico: confirman la condena al productor que mató 105 pingüinos