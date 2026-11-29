Deportes
Regional: Huracán visita a Racing de Olavarría en busca de la final
El Globo jugará este domingo, desde las 20, la revancha de la final de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur. Tras ganar 3 a 1 en Ingeniero White, buscará aprovechar la ventaja para avanzar a la siguiente instancia.
Huracán de Ingeniero White afrontará este domingo uno de los partidos más importantes de la temporada cuando visite a Racing de Olavarría, por la revancha de la final de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur.
El encuentro comenzará a las 20 en el estadio José Buglione Martinese, donde el conjunto whitense intentará hacer valer la diferencia conseguida en el partido de ida para continuar en la pelea por el ascenso al Federal A.
El Globo llega con una ventaja de dos goles después de imponerse 3 a 1 en el Bruno Lentini, con tantos de Leonel Navarro, Brian Scalco y Agustín Seisdedos.
De esta manera, Huracán conseguirá la clasificación con una victoria, un empate o incluso una derrota por un gol de diferencia. Racing, en cambio, estará obligado a remontar el resultado adverso para seguir en competencia.
El encuentro será dirigido por Leandro Andrés Sosa Abrile, de Pascanas, Córdoba, quien estará acompañado por Matías Javier González, de San Francisco, y Lucas Darío Coltro, de Córdoba, como asistentes. Guadalupe Prunesti, también de Córdoba, será la cuarta árbitra.
El ganador de la serie avanzará a una de las finales del Regional Amateur por el ascenso al Federal A.
Regional: Huracán visita a Racing de Olavarría en busca de la final
Villa Mitre se quedó sin premio en el cierre y cayó ante Centenario
River eliminó a Instituto y jugará con Independiente las semifinales
Se esperan 36 grados para este domingo y rige una alerta amarilla por tormentas
"La Tana" vive una historia sin guion con El Peladero como protagonista
Más Leídas
-
El Tiempo24 horas ago
Calor agobiante y alerta amarilla por tormentas: la máxima llegaría a 37 grados
-
Deportes14 horas ago
Video: pelea entre las dos facciones de la barra de Comercial
-
Uncategorized21 horas ago
Desesperada búsqueda de la chica de 14 años que no regresa a su casa desde el jueves
-
Noticias B23 horas ago
Malvinas: el Tribunal del Mar rechazó el pedido argentino para frenar la explotación petrolera
-
Noticias B24 horas ago
Adiós a los azulejos: la tendencia europea que se impuso en el país
-
Destacada A13 horas ago
Conducía borracho y chocó contra otro auto: superó el límite del alcoholímetro
-
Noticias B18 horas ago
Aarón necesita cubrir un costoso tratamiento: organizaron un show solidario para ayudarlo
-
Noticias B15 horas ago
Apareció la adolescente que se ausentó de su casa desde el jueves