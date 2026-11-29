Huracán de Ingeniero White afrontará este domingo uno de los partidos más importantes de la temporada cuando visite a Racing de Olavarría, por la revancha de la final de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur.

El encuentro comenzará a las 20 en el estadio José Buglione Martinese, donde el conjunto whitense intentará hacer valer la diferencia conseguida en el partido de ida para continuar en la pelea por el ascenso al Federal A.

El Globo llega con una ventaja de dos goles después de imponerse 3 a 1 en el Bruno Lentini, con tantos de Leonel Navarro, Brian Scalco y Agustín Seisdedos.

De esta manera, Huracán conseguirá la clasificación con una victoria, un empate o incluso una derrota por un gol de diferencia. Racing, en cambio, estará obligado a remontar el resultado adverso para seguir en competencia.

El encuentro será dirigido por Leandro Andrés Sosa Abrile, de Pascanas, Córdoba, quien estará acompañado por Matías Javier González, de San Francisco, y Lucas Darío Coltro, de Córdoba, como asistentes. Guadalupe Prunesti, también de Córdoba, será la cuarta árbitra.

El ganador de la serie avanzará a una de las finales del Regional Amateur por el ascenso al Federal A.