Un adolescente de 15 años fue detenido en General Daniel Cerri, acusado de protagonizar una serie de incidentes que incluyeron amenazas de muerte, daños y la sustracción de una bicicleta.

El hecho se registró el martes, alrededor de las 10:50, en calle Domingo Faustino Sarmiento al 600, donde el menor se habría presentado con intenciones de confrontar con otro joven de 18 años.

Según informaron desde el Comando de Patrullas, la hermana del implicado, de 28 años, quiso intervenir y fue amenazada de muerte con un elemento cortopunzante.

Posteriormente, el adolescente habría arrojado piedras y botellas contra la propiedad, provocando la rotura de la puerta de ingreso, para luego entrar al inmueble y sustraer una bicicleta tipo playera de color rojo.

La intervención de efectivos policiales permitió concretar su arresto y las actuaciones quedaron radicadas en la Subcomisaría de General Daniel Cerri.

Fuentes policiales consultadas por La Brújula 24 confirmaron que el menor ya registraba otras causas judiciales y que, en esta oportunidad, se dispuso su traslado al Instituto Valentín Vergara.

En la investigación, caratulada como amenazas agravadas, hurto, violación de domicilio y daño, interviene la UFIJ N° 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.