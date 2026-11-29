Olimpo afrontará este domingo uno de los partidos más importantes de la temporada cuando reciba a Douglas Haig de Pergamino, por la revancha de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A.

El encuentro comenzará a las 20 en el estadio Roberto Carminatti, donde el conjunto dirigido por Carlos Mungo buscará aprovechar la ventaja deportiva para conseguir su clasificación a la final por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

El aurinegro llega después de igualar 2 a 2 en Pergamino, en un partido en el que logró recuperarse en dos oportunidades gracias a los goles de Braian Guille, el segundo de ellos en tiempo de descuento.

Con una victoria o un empate, Olimpo avanzará a la final, mientras que Douglas Haig estará obligado a ganar en Bahía Blanca para continuar en la competencia.

El partido será dirigido por Matías Ezequiel Billone Carpio, de Córdoba, quien estará acompañado por Joaquín Badano, de Saladillo, y Matías Ezequiel Balmaceda, de Río Tercero, como asistentes. Franco David Morón, de General Pico, será el cuarto árbitro.

La otra semifinal también se define este domingo

En el otro cruce, Cipolletti recibirá a Sarmiento de La Banda desde las 17, en el estadio La Visera de Cemento, con arbitraje del bahiense Fernando Omar Marcos.

La serie está igualada 0 a 0 después del encuentro disputado en Santiago del Estero. El conjunto rionegrino también cuenta con ventaja deportiva y podrá clasificarse con un nuevo empate.

De esta manera, Olimpo intentará hacerse fuerte ante su público para superar a Douglas Haig y quedar a un solo partido de conseguir el ansiado regreso a la Primera Nacional.