Boca empieza a sentir el desgaste de fin de año. Rodolfo Arruabarrena dejó afuera de los convocados a Milton Delgado para enfrentar a Gimnasia La Plata este domingo desde las 20:30 en La Bombonera (televisación de TNT Sports y Disney+). El volante central, pieza clave del mediocampo xeneize que tan bien anda, le dejaría su lugar a Tomás Belmonte para buscar el pase a semifinales del Torneo Clausura.

Delgado venía de pedir el cambio el miércoles pasado a los 37 minutos del primer tiempo de la cita con Independiente Rivadavia, toda una rareza para el nacido en La Matanza hace 21 años. En lo que va de temporada el volante jugó 37 partidos como titular (48 en total), completando los 90 minutos en 32 ocasiones. En consecuencia, su salida dejó preocupados al cuerpo técnico y al médico.

Los estudios realizados post partido descartaron una lesión ligamentaria, pero confirmaron una inflamación en la rodilla derecha por el golpe que lo hizo pedir el cambio. En su lugar ingresó Williams Alarcón, pero el chileno también tuvo que ser reemplazado pocos minutos más tarde por un desgarro. En consecuencia, se espera que este domingo salga desde el inicio Belmonte para acompañar a Leandro Paredes y Santiago Ascacibar. Aunque no se descarta la presencia de Rodrigo Battaglia, quien viene sumando minutos desde una larga ausencia por lesión.

Boca saldría entonces con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Paredes, Belmonte, Ascacibar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. Vale recordar que el Xeneize también tiene la final de la Copa Argentina, el miércoles próximo en Santiago del Estero.

Del otro lado, Gimnasia también tendrá una ausencia de peso. Luego de la agónica clasificación contra Newell’s en tiempos suplementario, el arquero colombiano Harlen Castillo se hizo expulsar por provocar a los rivales con más de una cargada. En su lugar estará Nelson Insfrán.

El Lobo, de gran semestre bajo el mando de Ariel “Pata” Pereyra, también llega en estado de gracia: perdió apenas uno de sus últimos 12 partidos (0-2 con River en Núñez), sumando siete triunfos en ese lapso. Su figura y líder es Nacho Fernández, un viejo conocido xeneize que suma cuatro goles y dos asistencias en sus últimos cuatro juegos.

Gimnasia saldría entonces con Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

Duelo Central

La jornada del domingo la abrirán RosarioCentral y Barracas Central, desde las 17 en Arroyito (ESPN Premium). Los locales vienen de superar con holgura a Gimnasia de Mendoza por 3-1, incluso prescindiendo de Ángel Di María en la primera parte. El Guapo dio la sorpresa y eliminó a Defensa y Justicia por 1-0 en Florencio Varela.

Fuente: Página 12