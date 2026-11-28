Abel Pintos presentó “Veneno y puñal”, su nueva canción, en la que explora las contradicciones de una relación amorosa atravesada por la pasión, el sufrimiento y la dificultad de ponerle un punto final.

El artista escribió la letra junto a Daniel Cuevas, mientras que en la composición musical también participaron Ariel Pintos, Marcelo Predacino y Alfredo Hernández.

Con una impronta cercana a la balada romántica y al bolero, el tema refleja los sentimientos encontrados de quien intenta desprenderse de un vínculo que le provoca dolor.

“Veneno y Puñal habla de nuestras luchas por despegarnos de las cosas que nos hacen mal”, explicó el cantante, quien destacó que ese proceso, aunque doloroso, termina por valer la pena.

La portada del sencillo muestra un escorpión rojo sobre un fondo del mismo color, una imagen que simboliza el peligro y la atracción que atraviesan la historia.

El lanzamiento llega en el cierre de un año especial para Abel, que recientemente cantó ante el papa León XIV y realizó por primera vez 5 funciones con entradas agotadas en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, en el marco de su gira Buenaventura Tour.

Además, su anterior canción, “Ibuprofeno”, continúa entre los primeros puestos de los rankings musicales.