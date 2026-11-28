Los argentinos compraron USD 3.020 millones en octubre, el segundo mayor monto bruto de 2026, según el informe cambiario del Banco Central (BCRA). Cerca de 1,7 millones de personas adquirieron divisas, mientras que 812.000 vendieron USD 472 millones. Así, el saldo neto de compras fue de USD 2.548 millones.

El volumen superó en USD 124 millones al registrado en septiembre, cuando las adquisiciones alcanzaron USD 2.896 millones. El máximo anual continúa siendo julio, con USD 3.319 millones. Además, se contabilizaron egresos netos por USD 784 millones por transferencias al exterior.

Entre enero y octubre, las compras brutas sumaron USD 26.814 millones y ya superaron los USD 26.392 millones de todo 2025. Desde la flexibilización del cepo, en abril de 2025, las operaciones de compra acumularon USD 53.206 millones, frente a ventas por USD 7.844 millones: un saldo neto de USD 45.362 millones.

Respecto del destino de los dólares comprados, el BCRA estimó que unos USD 1.100 millones se utilizaron para turismo, importaciones y consumos con tarjetas. Otros USD 500 millones permanecieron depositados en bancos locales y cerca de USD 1.100 millones incrementaron la tenencia de activos externos. Esta última cifra creció USD 300 millones.

La demanda persistió pese a que en los meses anteriores el tipo de cambio había aumentado menos que la inflación. En noviembre, en cambio, el dólar acumulaba una suba cercana al 5%, por encima del 1,7% de inflación previsto por las consultoras relevadas.

En paralelo, empresas e inversores reforzaron su cobertura frente a posibles movimientos cambiarios de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La preferencia se desplazó desde los contratos de dólar futuro hacia bonos dollar-linked, que ajustan en pesos según la evolución de la cotización oficial.

La consultora 1816 señaló: “La cobertura neta de privados con USD linked y futuros habría superado los USD 17.000 millones”. También advirtió que “ahora es el Tesoro prácticamente el único que está short dólar”.

El informe remarcó que, a diferencia de 2025, el BCRA redujo casi a cero su posición vendida en futuros. El Gobierno sostiene que dispone de herramientas para responder ante eventuales presiones cambiarias.

Con información de Infobae