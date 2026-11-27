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La Provincia anunció incentivos para impulsar el turismo en verano
Se trata de paquetes especiales y el programa “Adelantate al verano”.
Tras el último fin de semana largo con poco movimiento de viajeros y mientras el sector turístico mira de reojo lo que puede pasar con Brasil, el Gobierno bonaerense anticipó un escenario complejo para la temporada de verano 2026-2027, con caída del poder adquisitivo y el menor movimiento.
Frente a este panorama que genera incertidumbre en los operadores bonaerenses, la Provincia anunció promociones con cuotas sin interés y reintegros.
Las perspectivas para los próximos meses fueron uno de los ejes de la 34ª asamblea del Consejo Provincial del Turismo (CoProTur), que se realizó en Barker, partido de Benito Juárez, con la participación de autoridades de 36 municipios, representantes del sector privado y universidades.
Durante el encuentro, la subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, advirtió sobre el impacto de la situación económica en la actividad. “La política económica que implementó el Gobierno Nacional juega en contra de los sectores de la producción y el trabajo. El turismo es una de las actividades más golpeadas entre desregulaciones, tipo de cambio favorable para el turismo emisivo y la caída brutal del poder adquisitivo que afecta directamente a la posibilidad de viajar”, sostuvo.
Frente a ese escenario, la Provincia anunció medidas para incentivar el consumo turístico, entre ellas paquetes especiales a través de Provincia Compras y el programa “Adelantate al verano”, en articulación con el Banco Provincia, que contempla cuotas sin interés y reintegros. La iniciativa apunta a estimular los viajes durante la temporada alta y también las escapadas de fin de semana.
Por otra parte, el Gobierno avanzará con el proyecto estratégico Camino Real Bonaerense, destinado a recuperar y promover ese corredor histórico. El diagnóstico integral de la iniciativa será presentado el próximo 2 de diciembre en la Casa de la Provincia, en la Ciudad de Buenos Aires.
Se trata de un corredor histórico, cultural y turístico que rescata la antigua ruta colonial utilizada desde el siglo XVII para conectar Buenos Aires con el interior y el Alto Perú, e incluye a ciudades como Luján, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Baradero, San Pedro, Arrecifes, Pergamino, Ramallo y San Nicolás.
Fuente: Agencia DIB
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