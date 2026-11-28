Estudiantes de La Plata no pudo conquistar su quinta Copa Libertadores al perder este sábado por 1-0 ante Palmeiras en la final de la edición 2026, disputada en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

El conjunto argentino buscó la igualdad hasta los últimos minutos, pero no logró revertir la diferencia que estableció el paraguayo Ramón Sosa a los 5 minutos del segundo tiempo.

La primera etapa tuvo un desarrollo equilibrado, con pocas situaciones de peligro y numerosas infracciones. El Pincha contó con una de las primeras oportunidades mediante un cabezazo de Guido Carrillo y, posteriormente, con un remate de Lucas Piovi desde media distancia.

Sobre el cierre del primer tiempo, Palmeiras generó sus mejores ocasiones, aunque Fernando Muslera respondió ante los intentos de Lucas Evangelista y Murilo Cerqueira para mantener el marcador en cero.

Sin embargo, apenas iniciado el complemento, Ramón Sosa encontró el gol que terminaría definiendo el encuentro a favor del conjunto brasileño.

Estudiantes reaccionó y adelantó sus líneas en busca del empate. Carrillo estuvo cerca de conseguir la igualdad a los 10 minutos de la segunda etapa, pero su remate fue contenido por el arquero Carlos Miguel.

Edwuin Cetré también tuvo su oportunidad con un cabezazo, mientras que Tomás Palacios estuvo cerca de igualar el marcador a los 31 minutos del complemento.

En el tramo final, el equipo platense intensificó sus ataques y arrinconó a Palmeiras, que logró sostener la ventaja con la intervención de sus defensores y de su arquero.

Con esta derrota, Estudiantes se quedó a un paso de sumar su quinta estrella continental, tras las conquistas de 1968, 1969, 1970 y 2009.

Por su parte, Palmeiras consiguió su cuarta Copa Libertadores y se consagró campeón de la edición 2026 del máximo certamen sudamericano.