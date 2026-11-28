Deportes
Con gol de Lautaro, Inter goleó a Genoa y pelea por la cima
El capitán argentino abrió el marcador en San Siro, donde Marcus Thuram convirtió por duplicado y Petar Sučić completó la victoria.
Inter consiguió una contundente victoria por 4-0 ante Genoa, por la fecha 13 de la Serie A. En el estadio Giuseppe Meazza, el equipo dirigido por Cristian Chivu se impuso con goles de Lautaro Martínez, Marcus Thuram por duplicado y Petar Sučić. El capitán de la Selección Argentina abrió el marcador y fue protagonista de una nueva actuación goleadora del conjunto italiano.
El Toro puso el 1-0 a los 29 minutos del primer tiempo, mientras que Thuram amplió la diferencia a los 40. Antes del descanso, a los 47, Sučić convirtió de penal para establecer el 3-0. Y ya en el complemento, el delantero francés volvió a aparecer para sellar el resultado definitivo y completar su doblete.
El conjunto de Milán llegó a este compromiso después de vencer por 2-0 al Stuttgart por la Champions League, en una semana que también había incluido el empate 4-4 frente al Atalanta por el torneo local. Con este triunfo, alcanzó los 32 puntos y quedó segundo en la tabla, por debajo de Lazio.
El próximo partido del Inter será nuevamente frente a Genoa, esta vez por los octavos de final de la Copa Italia, el próximo martes. De esta manera, ambos equipos volverán a cruzarse apenas tres días después de la goleada en San Siro.
Fuente: TyC
Se esperan 36 grados para este domingo y rige una alerta amarilla por tormentas
"La Tana" vive una historia sin guion con El Peladero como protagonista
Día Mundial de la Respuesta al VIH: en Bahía se harán 23 jornadas de testeo gratuitas
Conducía borracho y chocó contra otro auto: superó el límite del alcoholímetro
Con gol de Lautaro, Inter goleó a Genoa y pelea por la cima
Más Leídas
-
El Tiempo12 horas ago
Calor agobiante y alerta amarilla por tormentas: la máxima llegaría a 37 grados
-
Deportes2 horas ago
Video: pelea entre las dos facciones de la barra de Comercial
-
Espectáculos21 horas ago
Preocupación por la salud de Luis Ventura: fue internado tras sufrir un pico de presión
-
Uncategorized9 horas ago
Desesperada búsqueda de la chica de 14 años que no regresa a su casa desde el jueves
-
Noticias B13 horas ago
Milei convoca a sesiones extraordinarias con las PASO y el financiamiento universitario en la agenda
-
Noticias A12 horas ago
Malvinas: el Tribunal del Mar rechazó el pedido argentino para frenar la explotación petrolera
-
Noticias B6 horas ago
Aarón necesita cubrir un costoso tratamiento: organizaron un show solidario para ayudarlo
-
Noticias B12 horas ago
Adiós a los azulejos: la tendencia europea que se impuso en el país