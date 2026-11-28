Inter consiguió una contundente victoria por 4-0 ante Genoa, por la fecha 13 de la Serie A. En el estadio Giuseppe Meazza, el equipo dirigido por Cristian Chivu se impuso con goles de Lautaro Martínez, Marcus Thuram por duplicado y Petar Sučić. El capitán de la Selección Argentina abrió el marcador y fue protagonista de una nueva actuación goleadora del conjunto italiano.

El Toro puso el 1-0 a los 29 minutos del primer tiempo, mientras que Thuram amplió la diferencia a los 40. Antes del descanso, a los 47, Sučić convirtió de penal para establecer el 3-0. Y ya en el complemento, el delantero francés volvió a aparecer para sellar el resultado definitivo y completar su doblete.

El conjunto de Milán llegó a este compromiso después de vencer por 2-0 al Stuttgart por la Champions League, en una semana que también había incluido el empate 4-4 frente al Atalanta por el torneo local. Con este triunfo, alcanzó los 32 puntos y quedó segundo en la tabla, por debajo de Lazio.

El próximo partido del Inter será nuevamente frente a Genoa, esta vez por los octavos de final de la Copa Italia, el próximo martes. De esta manera, ambos equipos volverán a cruzarse apenas tres días después de la goleada en San Siro.

Fuente: TyC