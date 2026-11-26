Huracán de Ingeniero White ya conoce todos los detalles de su próximo compromiso frente a Racing de Olavarría, correspondiente a la revancha de la final de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur.

El encuentro se disputará este domingo, desde las 20, en el estadio José Buglione Martinese, con el arbitraje de Leandro Andrés Sosa Abrile, de Pascanas, Córdoba.

Estará acompañado por Matías Javier González, de San Francisco, y Lucas Darío Coltro, de Córdoba, como asistentes, mientras que Guadalupe Prunesti, también de Córdoba, será la cuarta árbitra.

El equipo de Ingeniero White llega con una ventaja importante después de imponerse 3 a 1 en el Bruno Lentini, con goles de Leonel Navarro, Brian Scalco y Agustín Seisdedos.

De esta manera, el Globo avanzará con una victoria, un empate o incluso una derrota por un gol de diferencia. Racing, por su parte, estará obligado a remontar el resultado de la ida.

El ganador de la serie se clasificará a la siguiente instancia de la competencia, en la que continuará su camino hacia el ascenso al Torneo Federal A.