Deportes
Lautaro Martínez volvió a la Champions tras superar su lesión y anotó en el triunfo de Inter
El argentino anotó en la victoria 2-0 ante Stuttgart en lo que marcó el regreso del delantero en la competición tras más de un mes afuera.
Lautaro Martínez volvió a la Champions League con un gol y lo hizo apenas cinco minutos después de ingresar en la victoria 2-0 del Inter ante Stuttgart, por la quinta fecha de la fase de liga. El delantero argentino dejó atrás su lesión muscular y volvió a ser decisivo en San Siro.
El Toro entró a los 23 minutos del segundo tiempo en lugar de Marcus Thuram y rápidamente encontró su oportunidad. Tras recibir por el centro, combinó con Petar Sucic, se metió en el área y, luego de un gran control, definió con un derechazo cruzado que terminó en el fondo de la red.
El tanto significó el regreso de Martínez a la competencia europea con una celebración, luego de haber disputado sus últimos minutos el domingo pasado frente a Atalanta, por la Serie A. El atacante había estado cerca de un mes fuera de las canchas por una lesión muscular en el muslo izquierdo.
Además, el gol le permitió reencontrarse con una competición en la que viene dejando su huella. Sus dos anotaciones anteriores también habían sido en la Orejona, cuando marcó por duplicado ante Brujas el 13 de octubre, en su última presentación antes de la lesión.
Con esta conquista, Lautaro alcanzó los 28 goles en la Champions League y se consolidó como el máximo artillero internacional en la historia del Inter. A su vez, llegó a los 182 tantos con la camiseta del conjunto italiano, en su partido número 385.
Fuente: TyC
Lautaro Martínez volvió a la Champions tras superar su lesión y anotó en el triunfo de Inter
Por qué solo 10% de la población mundial tiene a la zurda como su mano hábil
Pedro Luro: atacó a su suegra con una bola de billar dentro de una media
Hugo Mazzacane pidió licencia en la ACTC y su hijo Gastón asumirá la presidencia
Sube la temperatura luego de un amanecer de jueves prácticamente frío
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
Siete detenidos por entrar a los golpes a una casa para recuperar una moto robada
-
Noticias B16 horas ago
Hallan a un hombre sin vida en Villa Harding Green: investigan si cayó de una escalera
-
Noticias B23 horas ago
Ruta 33: corte total de tránsito a la altura del puente impactado por la batea del camión
-
Noticias B22 horas ago
El camionero que chocó contra el puente de Pigüé explicó que "fue un descuido"
-
Noticias B20 horas ago
Kicillof anunció una inversión millonaria en el Puerto: "Buenos Aires es una provincia petrolera"
-
Noticias B20 horas ago
"Algo hiciste, lo provocaste": la respuesta de una madre ante los abusos que sufría su hija
-
Noticias A12 horas ago
Un testigo denuncia que tras declarar contra Montezanti la policía lo detuvo y lo golpeó
-
Noticias B16 horas ago
Denuncian que les robaron la plata para viajar a un torneo de baile y piden ayuda para cumplir el sueño