Lautaro Martínez volvió a la Champions League con un gol y lo hizo apenas cinco minutos después de ingresar en la victoria 2-0 del Inter ante Stuttgart, por la quinta fecha de la fase de liga. El delantero argentino dejó atrás su lesión muscular y volvió a ser decisivo en San Siro.

El Toro entró a los 23 minutos del segundo tiempo en lugar de Marcus Thuram y rápidamente encontró su oportunidad. Tras recibir por el centro, combinó con Petar Sucic, se metió en el área y, luego de un gran control, definió con un derechazo cruzado que terminó en el fondo de la red.

El tanto significó el regreso de Martínez a la competencia europea con una celebración, luego de haber disputado sus últimos minutos el domingo pasado frente a Atalanta, por la Serie A. El atacante había estado cerca de un mes fuera de las canchas por una lesión muscular en el muslo izquierdo.

Además, el gol le permitió reencontrarse con una competición en la que viene dejando su huella. Sus dos anotaciones anteriores también habían sido en la Orejona, cuando marcó por duplicado ante Brujas el 13 de octubre, en su última presentación antes de la lesión.

Con esta conquista, Lautaro alcanzó los 28 goles en la Champions League y se consolidó como el máximo artillero internacional en la historia del Inter. A su vez, llegó a los 182 tantos con la camiseta del conjunto italiano, en su partido número 385.

Fuente: TyC