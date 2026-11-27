Deportes
Boca arrasó en el equipo ideal de la Copa Sudamericana con ocho de los once elegidos
Conmebol reconoció a los futbolistas más destacados del certamen y la formación quedó ampliamente marcada por la presencia del Xeneize.
La consagración de Boca en la Copa Sudamericana también tuvo su correlato en los reconocimientos individuales. Conmebol incluyó a ocho futbolistas del Xeneize en el equipo ideal del torneo, una elección que refleja el protagonismo del campeón a lo largo de la competencia.
La formación distinguida tiene representantes en todas las líneas y reúne a buena parte de los jugadores que resultaron determinantes para conseguir el título, que puso fin a una espera de 18 años sin conquistas internacionales.
En el arco fue elegido el colombiano Álvaro Montero, mientras que la defensa quedó integrada completamente por futbolistas del conjunto argentino: Lautaro Blanco, Lautaro Di Lollo y Facundo Jagger Herrera. El lateral tuvo un papel importante durante el recorrido y la dupla central, formada en Boca Predio, fue clave en las instancias decisivas.
La mitad de la cancha también tuvo sello xeneize. Leandro Paredes y Santiago Ascacibar fueron reconocidos por sus actuaciones durante la Sudamericana. El capitán aportó liderazgo, jerarquía y un gol trascendental contra Vasco da Gama, mientras que el Ruso dio la talla en todos los cotejos pesados y dejó su marca en la definición con el tanto que abrió el marcador en Barranquilla. Además, terminó su participación con tres.
En ataque aparecen otros dos jugadores fundamentales de la campaña de Boca: Sebastián Villa y Miguel Merentiel. El colombiano aportó desequilibrio y fue la llave en la final al asistir al uruguayo para establecer el 2-0 definitivo. La Bestia, por su parte, completó el torneo con cinco conquistas.
Los otros tres lugares de la formación quedaron en manos de jugadores de distintos equipos. Salomón Rodríguez, de Montevideo City Torque, fue distinguido después de convertirse en el máximo artillero de la competencia, con siete goles. Los dos cupos restantes fueron para Adson, de Vasco da Gama, y Bernard, de Atlético Mineiro. Ambos futbolistas finalizaron el certamen con cinco tantos y completaron el equipo seleccionado por la Conmebol.
Fuente: TyC
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