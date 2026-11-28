Franco Colapinto finalizó en el 16° puesto de la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, correspondiente a la penúltima fecha de la temporada 2026, en el circuito internacional de Lusail.

El piloto argentino de Alpine registró un tiempo de 1m24s638, quedó a 2s238 del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y a 257 milésimas de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien se ubicó 14°.

El pilarense fue uno de los primeros en salir a pista con neumáticos blandos y llegó a liderar momentáneamente el clasificador con un registro de 1m25s478, cuando buena parte de los pilotos todavía permanecía en boxes.

¡LE BAJÓ TRES DÉCIMAS Y MEDIA AL TIEMPO DE PIERRE! Franco Colapinto salió a pista para la FP3 y marcó un tiempo de 1:25.478 en su primera vuelta rápida. 📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/gsUPZL23xM — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2026

Si bien Colapinto logró mejorar en 771 milésimas su mejor tiempo del viernes, no consiguió meterse entre los 10 primeros y terminó una posición por detrás del brasileño Rafael Câmara (Haas), quien lo superó por apenas 8 milésimas.

Por su parte, Antonelli ratificó el dominio de Mercedes durante el fin de semana y se quedó con el mejor registro de las 3 sesiones de entrenamientos libres.

El flamante campeón del mundo estableció una marca de 1m22s400, escoltado por su compañero de equipo, el británico George Russell, y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El francés Isack Hadjar (Red Bull) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completaron los 5 primeros puestos.

¡FRANCO AL LÍMITE! Colapinto se fue al pianito y salieron chispas de su Alpine 💥 📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/2EPimz3OBT — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2026

La actividad continuará este sábado desde las 15, hora argentina, con la clasificación, que determinará el orden de largada para la carrera del domingo.

Colapinto buscará dar un salto de rendimiento con su Alpine y quedar bien posicionado para intentar sumar puntos por segunda carrera consecutiva, luego del destacado sexto puesto conseguido el pasado fin de semana en Las Vegas.