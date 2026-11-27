La crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) continúa afectando a miles de afiliados de Punta Alta, Bahía Blanca y la región, que enfrentan dificultades para conseguir medicamentos y acceder a consultas médicas. Aunque la Justicia Federal dictó una medida cautelar para preservar los puestos de trabajo, el cierre de farmacias y establecimientos asistenciales mantiene la incertidumbre entre las familias que dependen de sus prestaciones.

Así lo advirtió Pablo Mendoza, secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en Coronel Rosales, en contacto con el programa Nunca es Tarde de La Brújula 24, en donde describió las consecuencias de la reestructuración de la obra social y reclamó la reapertura de los servicios que dejaron de funcionar.

"Los trabajadores hoy no saben dónde retirar los medicamentos, andan de farmacia en farmacia buscando su medicamento, que son medicamentos de alto costo o que son claves para vivir el día a día", sostuvo el dirigente al referirse a las dificultades que atraviesan los afiliados.

Mendoza explicó que una de las principales consecuencias es la interrupción de la atención que brindaban los policonsultorios de Punta Alta, que, según indicó, registraban unas 27.000 fichas mensuales.

"Me parece que el sistema de salud sigue estando acéfalo, y los policonsultorios de acá, de Punta Alta, que tenían 27.000 fichas mensuales, hoy la gente está buscando un turno en el hospital público, un turno en el hospital naval, donde no hay médicos, o pagando 50.000 o 100.000 pesos una consulta afuera", afirmó.

El dirigente señaló que quienes no consiguen atención dentro de la obra social deben recurrir a otras alternativas, con el consecuente impacto económico para las familias.

"Hoy tenés 42.000 familias rosaleñas, 12.000 familias bahienses y tenés más de 6.000, 8.000 familias de La Pampa, porque vienen para este lado, buscando medicamentos o buscando atención médica. Es una locura lo que hicieron", cuestionó.

En paralelo, Mendoza explicó que la resolución del Juzgado Federal N° 2 de Azul representa un avance para los trabajadores afectados por la reestructuración, pero no dispone la reapertura de las farmacias, delegaciones y centros asistenciales que fueron cerrados.

"Por 6 meses se mantiene la situación de los trabajadores, pero en cuanto a los afiliados, que ya no pueden ir a las farmacias que cerraron o a las instalaciones médicas que cerraron, eso sigue igual. Al afiliado esto no le cambia nada", dijo.

Según indicó, alrededor de 1.450 trabajadores quedaron alcanzados por la protección judicial, aunque algunos establecimientos donde desempeñaban sus funciones ya fueron desocupados y sus contratos de alquiler finalizaron.

En el caso de Punta Alta, la reestructuración comprometía 83 puestos laborales, mientras que en Bahía Blanca estaban involucrados más de 30 trabajadores.

Mendoza también cuestionó la velocidad con la que se implementaron los cierres y recordó que inicialmente se había contemplado un período de transición de un año para reorganizar el funcionamiento de la obra social.