Franco Colapinto finalizó en el 14° puesto de la clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 y largará desde la séptima fila en la carrera de este domingo, luego de quedar eliminado en la Q2 en el circuito de Lusail.

El piloto argentino registró un tiempo de 1m23s659 en su último intento de la segunda tanda, una marca que no le alcanzó para avanzar a la Q3, aunque logró reducir considerablemente la diferencia con su compañero de Alpine, Pierre Gasly.

Colapinto quedó a solo 91 milésimas del francés, que terminó 12°, mientras que Gabriel Bortoleto se ubicó entre ambos pilotos, en el 13° lugar, con una ventaja de apenas cinco milésimas sobre el argentino.

La segunda instancia de clasificación comenzó con dificultades para Alpine. Ambos pilotos salieron inicialmente con neumáticos blandos usados y Colapinto marcó 1m24s511, un registro que lo dejó en los últimos puestos.

En el tramo final, el equipo decidió colocar neumáticos nuevos para buscar una mejora. El argentino consiguió bajar considerablemente su tiempo, pero no fue suficiente para ingresar entre los diez mejores.

La diferencia entre los competidores de la zona media fue mínima. Oliver Bearman terminó 11°, apenas una milésima por delante de Gasly, mientras que Colapinto quedó a menos de una décima de su compañero.

Previamente, en la Q1, el bonaerense había conseguido avanzar con lo justo al marcar 1m24s274. Ese registro le permitió ocupar el 16° puesto, el último que otorgaba el pase a la siguiente instancia, con una ventaja de 96 milésimas sobre Carlos Sainz, que quedó eliminado.

Gasly, por su parte, había mostrado un mejor rendimiento en esa primera tanda, al ubicarse décimo con un tiempo de 1m23s675.

De esta manera, Colapinto afrontará la carrera del domingo desde el 14° lugar de la grilla, en un circuito donde las posibilidades de sobrepaso son limitadas y la administración de los neumáticos será uno de los factores determinantes.

George Russell largará desde la pole position tras alcanzar el giro más veloz en Q3 (1:21.695) y a su lado aparecerá su compañero Andrea Kimi Antonelli (1:21.823), actual campeón del mundo.

La segunda fila tendrá a los McLaren de Lando Norris (1:22.175) y Oscar Piastri (1:22.245). Isack Hadjar fue más veloz que Max Verstappen, aunque los Red Bull iniciarán en el quinto y sexto lugar, respectivamente.

Con información de Clarín