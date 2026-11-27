El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado y domingo en Bahía Blanca y la región, en un fin de semana que estará marcado por las altas temperaturas y máximas que podrían alcanzar los 37 grados.

La advertencia comprende las costas de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y Monte Hermoso, y rige para la tarde y la noche del sábado y vuelve a aparecer para la noche del domingo.

El meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo de Benedictis, explicó que las altas temperaturas, combinadas con la humedad, favorecerán el desarrollo de tormentas durante las próximas jornadas.

Para el sábado anticipó una temperatura mínima de entre 20 y 21 grados, viento del sector norte y una máxima que podría ubicarse entre los 36 y 37 grados.

El especialista explicó que el período de mayor inestabilidad se concentraría durante la tarde, cuando se registren los valores térmicos más elevados, principalmente entre las 14 y las 16.

En ese sentido, aclaró que la emisión de una alerta amarilla no implica que todas las localidades comprendidas vayan a registrar precipitaciones.

"De toda esa área van a ser solamente puntitos, entonces va a haber muchas zonas que no van a recibir absolutamente nada, pero va a haber algunos lugares que sí van a tener la tormenta", explicó.

De Benedictis remarcó que los fenómenos podrían alcanzar una intensidad considerable en sectores muy reducidos y que, por ese motivo, resulta importante seguir los avisos meteorológicos de corto plazo.

Respecto de la Noche de los Museos, que se desarrollará este sábado entre las 19 y la medianoche, indicó que la mayor probabilidad de precipitaciones se concentraría durante la tarde y que las condiciones tenderían a mejorar hacia el final de la jornada.

Para el domingo, el pronóstico mantiene el escenario de altas temperaturas. La máxima podría rondar los 34 grados, aunque el meteorólogo no descartó registros superiores. Durante la mañana predominaría el cielo despejado, mientras que por la tarde podrían volver a formarse nubarrones y desarrollarse tormentas aisladas.

En Monte Hermoso y Sierra de la Ventana se espera un panorama similar, con viento norte, temperaturas elevadas y posibilidad de fenómenos puntuales. En la localidad balnearia, la máxima podría alcanzar los 34 grados, mientras que Sierra de la Ventana tendría una probabilidad algo menor de tormentas debido a su mayor distancia de la costa.