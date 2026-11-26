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Video: incendio y explosiones en pleno centro
Una camioneta que circulaba por la primera cuadra de calle Gorriti se prendió fuego y las llamas alcanzaron a otros vehículos. Bomberos y Defensa Civil trabajan en el lugar.
Un importante incendio se registró este jueves, poco después del mediodía, en pleno centro de Bahía Blanca, donde una camioneta ardió y provocó alarma entre los vecinos y quienes circulaban por el lugar.
El siniestro ocurrió sobre calle Gorriti, entre Estomba y Vieytes, en la parte posterior del colegio María Auxiliadora.
Daniel, vecino del sector, dialogó con La Brújula 24 y contó cómo se desencadenó el episodio que terminó con dos vehículos destruidos.
“Se prendió fuego una camioneta, se ve que el hombre quiso apagarlo con el matafuego, pero no pudo y la abandonó en el medio de la calle”, relató.
Según el testigo, la situación se agravó con el correr de los minutos, mientras una densa columna de humo negro se extendía por la cuadra.
“Hubo varias explosiones, algunas fuertes, hasta que se prendió por completo. Después, por cercanía, empezó a prenderse el costado de otro que estaba estacionado y también fue total la destrucción”, agregó.
La magnitud del siniestro fue tal que desde la Fiscalía, ubicada a unos 50 metros del lugar, se escucharon al menos dos detonaciones.
Los primeros en arribar fueron efectivos policiales, a quienes luego se sumaron dotaciones de Bomberos y personal de Defensa Civil. “Ahora fue todo controlado, con los autos destruidos. Que yo sepa, no hubo heridos”, manifestó Daniel.
A raíz del operativo, el tránsito permanece interrumpido sobre Gorriti, entre Estomba y Vieytes, por lo que se recomienda evitar circular por la zona. Hasta el momento, no se informaron las causas que originaron el incendio ni se reportaron personas heridas.
Noticia en desarrollo.
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