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Le robaron un chivito epiléptico de 2 meses y medio y pide ayuda para recuperarlo
Se llama Leo y desapareció de una vivienda de calle Catamarca al 500. Su dueña explicó que necesita medicación y cuidados especiales. Además, denunció que recibe llamadas falsas y fotografías realizadas con inteligencia artificial.
Una joven bahiense busca desesperadamente a Leo, un chivito blanco de apenas dos meses y medio que fue robado de una vivienda ubicada en Catamarca al 500, en el barrio Noroeste. Según contó, el animal padece epilepsia, se encuentra bajo tratamiento médico y necesita cuidados especiales.
El episodio ocurrió durante la tarde del martes 3 de noviembre, cuando Leia Gaucher se encontraba tomando mates en la casa de su novio y dejó al pequeño animal durante unos minutos en un patio cerrado. "Lo dejé menos de tres minutos en un patio con reja y se ve que alguien lo manoteó y se lo llevó", relató la joven a La Brújula 24.
Leo tiene una historia particular. Su madre lo abandonó apenas nació y desde entonces Leia se ocupa de criarlo y brindarle los cuidados que necesita. "Creemos que puede haber tenido una convulsión en ese momento. Está bajo tratamiento y todavía toma leche, apenas empezó a comer pasto", explicó.
La joven también indicó que el chivito padece una enfermedad que identificó como "brucelosis capilar", por lo que no es apto para el consumo ni para ser utilizado como reproductor. "Por eso lo estamos criando como mascota, lo queremos muchísimo", expresó.
Tras advertir su desaparición, Leia comenzó a difundir fotografías de Leo en las redes sociales y avisó a los vecinos de la zona. Sin embargo, contó que la búsqueda se vio dificultada por personas que comenzaron a comunicarse con información falsa. "Estoy recibiendo muchas llamadas falsas y fotos hechas con inteligencia artificial de que lo tienen", lamentó.
Además, aseguró que se acercó a una comisaría para denunciar lo sucedido, pero que no pudo formalizar la presentación. "Me dijeron que solo atendían delitos penales y que solo buscaban personas", manifestó.
Mientras continúa la búsqueda, la principal preocupación de la joven es el estado de salud del animal, debido a que necesita recibir su medicación y todavía depende de la alimentación con leche.
Quienes tengan información sobre el paradero de Leo pueden comunicarse al 291-506-8520. Su familia pide colaboración para encontrarlo y lograr que regrese a su hogar lo antes posible.
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