Deportes
Escándalo en Río Negro: hinchas de Cipolletti agredieron al plantel de Sarmiento
Uno de estos dos equipos podría ser rival de Olimpo en una eventual final en el Federal A.
Un episodio de violencia se registró en Río Negro, donde parte del plantel, cuerpo técnico y dirigentes de Sarmiento de La Banda fueron agredidos por hinchas de Cipolletti en la puerta del hotel en el que se encuentra alojada la delegación santiagueña. Uno de estos dos equipos podría ser rival de Olimpo en una eventual final en el Federal A.
El hecho ocurrió en la previa del partido de vuelta por las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A. Según manifestaron desde la dirigencia del club bandeño, los simpatizantes del conjunto local atacaron a integrantes de la delegación del Profe, provocándoles diferentes golpes y traumatismos en el cuerpo.
La situación generó un importante momento de tensión y requirió la intervención de la Policía rionegrina. Sin embargo, el accionar de los efectivos también quedó bajo cuestionamiento, ya que utilizaron gas pimienta contra integrantes de la delegación de Sarmiento.
Entre los episodios denunciados se encuentra el que tuvo como protagonista al futbolista Gaspar Triverio, quien recibió gas pimienta directamente de parte de un efectivo policial.
Además, fueron agredidos el entrenador Julio Díaz y su ayudante de campo, Matías Rodríguez, entre otros integrantes del plantel y la dirigencia.
El episodio se produjo a pocas horas de un encuentro decisivo para ambos equipos. En el partido de ida, disputado en La Banda, Sarmiento y Cipolletti igualaron 0 a 0.
Este domingo volverán a enfrentarse en Río Negro para definir al clasificado a la final de la Reválida, en un contexto marcado por la preocupación tras los graves incidentes registrados fuera del campo de juego.
Fuente: Diario Panorama
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