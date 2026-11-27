

El talento artístico bahiense vuelve a ocupar un destacado espacio en la escena cultural porteña. La artista Julieta Cantarelli presenta su nueva exposición individual en el Paseo de las Artes Duhau, la reconocida galería de arte contemporáneo ubicada en el interior de uno de los hoteles más emblemáticos de Buenos Aires, en el barrio de Recoleta.

Bajo el título “Lo que persiste”, la muestra reúne 31 obras realizadas desde 2023 hasta la actualidad, en las que la artista profundiza su exploración sobre el paisaje y la capacidad de resistencia y transformación de la naturaleza.

Bahía Blanca como fuente de inspiración

Realizadas en acrílico sobre tela, las pinturas tienen su origen en la observación del entorno cotidiano de Cantarelli en Bahía Blanca.

Las tonalidades agrisadas y apasteladas que predominan en sus trabajos están inspiradas en la vegetación característica de nuestra región, marcada por los fuertes vientos y la intensidad de la luz solar.

La artista desarrolla un lenguaje pictórico propio, en el que el movimiento corporal, las texturas y los colores adquieren un papel protagónico.

“No busco representar el territorio, sino atravesarlo. Mi cuerpo se hace trazo, materia y fricción”, expresa Cantarelli en el texto que acompaña la exposición.

Su propuesta invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad, la resistencia y las distintas formas en que la vida logra permanecer y transformarse frente a condiciones adversas.

Una destacada vidriera para el arte bahiense

El Paseo de las Artes Duhau es una galería subterránea que conecta el histórico palacio de Avenida Alvear con el edificio moderno del hotel sobre la calle Posadas.

El espacio alberga exposiciones temporarias de arte contemporáneo y forma parte de la propuesta cultural del Palacio Duhau, declarado Monumento Histórico Nacional en 2002.

La presencia de Cantarelli en este ámbito representa una importante oportunidad de visibilidad para el arte bahiense en la capital del país.

La exposición permanecerá abierta hasta el 28 de febrero de 2027, todos los días, durante las 24 horas y con acceso libre y gratuito, ingresando por Posadas 1350, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.