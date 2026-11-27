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Millonaria inversión en Monte Hermoso: inician obras de agua corriente en Sauce Grande
El municipio de la localidad balnearia y la Cooperativa Telefónica firmaron el contrato para la ejecución del proyecto, que se desarrollará en dos etapas.
La Municipalidad de Monte Hermoso anunció el inicio de las obras para dotar de agua corriente a Sauce Grande, un proyecto enmarcado en el Plan Integral de Desarrollo Urbano que demandará una inversión superior a los $8.136 millones.
El contrato general de la obra fue rubricado por el intendente Hernán Arranz y las autoridades de la Cooperativa Telefónica de Monte Hermoso, su presidente, Federico Blum, y su secretario, Adrián Bernay.
La primera etapa contempla el tendido de 5 kilómetros de cañerías desde Monte Hermoso hasta el ingreso a Sauce Grande, además de la construcción de una cisterna de reserva.
La segunda instancia consistirá en el despliegue de la red de distribución interna y la progresiva incorporación de las conexiones domiciliarias.
Según informaron desde la comuna, los trabajos ya están en marcha en un sector paralelo al Camino de Cintura que conecta ambas localidades, donde se avanza con la construcción de la cisterna y el acopio de cañerías e insumos necesarios para la ejecución del proyecto.
La infraestructura permitirá brindar el servicio a todos los inmuebles comprendidos dentro de la planta urbana de Sauce Grande, correspondientes a las secciones F, G y H, mientras que quedará excluida la denominada Zona de Recupero Complementaria.
Desde el Municipio calificaron el inicio de los trabajos como un avance histórico para el balneario, aunque no precisaron los plazos de ejecución de cada una de las etapas.
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