Cuatro jóvenes de entre 18 y 26 años fueron detenidos e imputados en el marco de la investigación por los graves incidentes registrados el 14 de noviembre durante la semifinal de Primera División de la Liga del Sur que disputaron Huracán y Libertad en Ingeniero White.

Como resultado de las tareas investigativas, este jueves se concretaron cuatro allanamientos en distintos domicilios de la ciudad, mientras que la Justicia dispuso la prohibición de concurrir a cualquier evento deportivo durante seis meses para los involucrados.

Según informaron fuentes policiales, los disturbios comenzaron cuando estaba por iniciarse la definición por penales y dos hombres que circulaban en una motocicleta por la ruta de acceso a puertos arrojaron latas de humo hacia el interior del estadio, provocando daños en el césped sintético.

La situación generó la reacción de entre 50 y 60 simpatizantes del conjunto whitense, quienes violentaron un portón de acceso y saltaron los paredones de las tribunas, sobrepasando el operativo de seguridad.

Una vez en el exterior, se dirigieron hacia el sector donde estaban estacionados los vehículos de los dirigentes de Libertad, a los que atacaron a patadas y golpes. Algunos incluso saltaron sobre los techos de los rodados y sustrajeron pertenencias de uno de ellos.

A partir del análisis de las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CEUM) y de las tareas realizadas por efectivos de las comisarías Tercera y Sexta, se logró identificar a cuatro de los presuntos responsables.

Uno de ellos es Jeremías Emanuel Reyes (18), acusado de haber participado en el lanzamiento de las latas de humo junto a otro sujeto. Ambos habían observado el encuentro vía streaming en la sede de Libertad y, antes de trasladarse al escenario deportivo, habrían ocultado la patente de la motocicleta para evitar ser reconocidos.

En tanto, Tiziano Andrés Flores Reynoso (22) fue señalado como uno de los autores de los destrozos y de la sustracción de una campera del interior de una Chevrolet Tracker.

Los otros dos imputados fueron identificados como Ramón Valentín Retamar (26) y Miguel Darío Bartolo (20), quienes habrían participado en los ataques contra los automóviles.

Los allanamientos

Por solicitud de la fiscal Marina Lara, titular de la UFIJ N° 7, el juez de Garantías N° 2, Guillermo Mercuri, ordenó cuatro procedimientos que arrojaron los siguientes resultados:

Misiones 2141: secuestro de la motocicleta Yamaha FZ presuntamente utilizada para arrojar las latas de humo y distintas prendas de vestir.

secuestro de la motocicleta Yamaha FZ presuntamente utilizada para arrojar las latas de humo y distintas prendas de vestir. Guayaquil 3863: recuperación de la campera sustraída a un dirigente de Libertad. Flores Reynoso no se encontraba en el domicilio.

recuperación de la campera sustraída a un dirigente de Libertad. Flores Reynoso no se encontraba en el domicilio. Corbeta Uruguay 3444: secuestro de prendas utilizadas por Bartolo al momento de los incidentes.

secuestro de prendas utilizadas por Bartolo al momento de los incidentes. Corbeta Uruguay 3133: incautación de vestimenta que habría utilizado Retamar durante los disturbios.

La causa fue caratulada como daños reiterados, resistencia a la autoridad, robo agravado e infracción a la Ley del Deporte.

Además, el magistrado dispuso que los cuatro imputados sean notificados durante el transcurso de este jueves de la prohibición de asistir a cualquier espectáculo deportivo por el término de seis meses.