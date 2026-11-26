Deportes
Incidentes en Huracán-Libertad: allanamientos, 4 detenidos y la prohibición de ingreso a canchas
La Policía secuestró la moto utilizada para arrojar las latas de humo al campo de juego. Además, recuperó la campera robada a un dirigente.
Cuatro jóvenes de entre 18 y 26 años fueron detenidos e imputados en el marco de la investigación por los graves incidentes registrados el 14 de noviembre durante la semifinal de Primera División de la Liga del Sur que disputaron Huracán y Libertad en Ingeniero White.
Como resultado de las tareas investigativas, este jueves se concretaron cuatro allanamientos en distintos domicilios de la ciudad, mientras que la Justicia dispuso la prohibición de concurrir a cualquier evento deportivo durante seis meses para los involucrados.
Según informaron fuentes policiales, los disturbios comenzaron cuando estaba por iniciarse la definición por penales y dos hombres que circulaban en una motocicleta por la ruta de acceso a puertos arrojaron latas de humo hacia el interior del estadio, provocando daños en el césped sintético.
La situación generó la reacción de entre 50 y 60 simpatizantes del conjunto whitense, quienes violentaron un portón de acceso y saltaron los paredones de las tribunas, sobrepasando el operativo de seguridad.
Una vez en el exterior, se dirigieron hacia el sector donde estaban estacionados los vehículos de los dirigentes de Libertad, a los que atacaron a patadas y golpes. Algunos incluso saltaron sobre los techos de los rodados y sustrajeron pertenencias de uno de ellos.
A partir del análisis de las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CEUM) y de las tareas realizadas por efectivos de las comisarías Tercera y Sexta, se logró identificar a cuatro de los presuntos responsables.
Uno de ellos es Jeremías Emanuel Reyes (18), acusado de haber participado en el lanzamiento de las latas de humo junto a otro sujeto. Ambos habían observado el encuentro vía streaming en la sede de Libertad y, antes de trasladarse al escenario deportivo, habrían ocultado la patente de la motocicleta para evitar ser reconocidos.
En tanto, Tiziano Andrés Flores Reynoso (22) fue señalado como uno de los autores de los destrozos y de la sustracción de una campera del interior de una Chevrolet Tracker.
Los otros dos imputados fueron identificados como Ramón Valentín Retamar (26) y Miguel Darío Bartolo (20), quienes habrían participado en los ataques contra los automóviles.
Los allanamientos
Por solicitud de la fiscal Marina Lara, titular de la UFIJ N° 7, el juez de Garantías N° 2, Guillermo Mercuri, ordenó cuatro procedimientos que arrojaron los siguientes resultados:
- Misiones 2141: secuestro de la motocicleta Yamaha FZ presuntamente utilizada para arrojar las latas de humo y distintas prendas de vestir.
- Guayaquil 3863: recuperación de la campera sustraída a un dirigente de Libertad. Flores Reynoso no se encontraba en el domicilio.
- Corbeta Uruguay 3444: secuestro de prendas utilizadas por Bartolo al momento de los incidentes.
- Corbeta Uruguay 3133: incautación de vestimenta que habría utilizado Retamar durante los disturbios.
La causa fue caratulada como daños reiterados, resistencia a la autoridad, robo agravado e infracción a la Ley del Deporte.
Además, el magistrado dispuso que los cuatro imputados sean notificados durante el transcurso de este jueves de la prohibición de asistir a cualquier espectáculo deportivo por el término de seis meses.
Tratan un proyecto para que el Polo contrate pymes bahienses: "Los proveedores locales tienen que tener prioridad"
Incidentes en Huracán-Libertad: allanamientos, 4 detenidos y la prohibición de ingreso a canchas
GTA VI se convirtió en el lanzamiento más exitoso en la historia de PlayStation
La UNS inauguró un centro tecnológico con equipamiento por más de un millón de dólares
Todos los datos del partido de Huracán para la revancha ante Racing de Olavarría
Más Leídas
-
Noticias B20 horas ago
Hallan a un hombre sin vida en Villa Harding Green: investigan si cayó de una escalera
-
Noticias B23 horas ago
"Algo hiciste, lo provocaste": la respuesta de una madre ante los abusos que sufría su hija
-
Noticias B16 horas ago
Un testigo denuncia que tras declarar contra Montezanti la policía lo detuvo y lo golpeó
-
Noticias B24 horas ago
Kicillof anunció una inversión millonaria en el Puerto: "Buenos Aires es una provincia petrolera"
-
Noticias B20 horas ago
Denuncian que les robaron la plata para viajar a un torneo de baile y piden ayuda para cumplir el sueño
-
Noticias B22 horas ago
Susbielles a Kicillof: "Ojalá Dios le abra el camino a nuevas responsabilidades"
-
Noticias B17 horas ago
Los bancos cambian su horario desde el lunes: cómo atenderán en Bahía y la región
-
Noticias B21 horas ago
WhatsApp incorporó una de las funciones más esperadas por los usuarios