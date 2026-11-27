Tras más de 12 horas de debate, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción durante la madrugada de este viernes al proyecto de Presupuesto 2027, aunque el Gobierno sufrió un revés en la votación del financiamiento universitario.

La iniciativa fue aprobada en general con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, mientras que la propuesta opositora para incrementar los recursos destinados a las universidades cosechó 138 adhesiones y 109 rechazos.

El monto aprobado coincide con lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había advertido sobre las dificultades de las instituciones para garantizar su funcionamiento durante el próximo año.

Según informó Infobae, durante las negociaciones, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, había ofrecido sumar $1,5 billones al presupuesto universitario, una cifra que resultó insuficiente para los rectores.

La Libertad Avanza también sufrió una derrota en el capítulo referido al financiamiento del INTA, el INTI, el SENASA y el CONICET, organismos para los que la oposición consiguió incrementar las partidas.

El proyecto contempla una inflación anual del 18%, un crecimiento de la economía del 4% y un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de 2027.

El debate continuará en el Senado a mediados de diciembre, donde el oficialismo intentará negociar cambios en los artículos vinculados con el gasto público.