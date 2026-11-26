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Alem avanzó a la final y Bahiense del Norte forzó un tercer partido
Se alarga la espera para definir los rivales de la etapa definitiva.
La Liga Bahiense de Oro ya tiene a su primer finalista del segundo tramo de la temporada. Este jueves, Alem derrotó a Pacífico por 77 a 72 y aseguró su clasificación, mientras que Bahiense del Norte consiguió una amplia victoria ante Liniers por 90 a 59 y obligó a disputar un tercer encuentro.
En el estadio Daniel Lacunza, Alem se impuso por 77 a 72 sobre Pacífico y cerró la serie semifinal por 2 a 0, luego de haber ganado también el primer partido como visitante.
De esta manera, el conjunto de calle Azara se convirtió en el primer clasificado a la final del segundo tramo, que se disputará al mejor de cinco encuentros.
Por su parte, Bahiense del Norte derrotó a Liniers por 90 a 59 en el estadio Hernán Sagasti y consiguió igualar la serie 1 a 1, luego de haber perdido el primer enfrentamiento como local.
Con este resultado, ambos equipos deberán disputar un tercer y definitivo partido el próximo lunes para determinar quién enfrentará a Alem en la final.
El ganador del segundo tramo deberá medirse posteriormente con Napostá en la Súper final, que se jugará al mejor de tres encuentros y determinará al campeón de la temporada.
El conjunto de la Avenida ya tiene asegurada su participación en esa instancia por haberse adjudicado el primer tramo del campeonato.
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