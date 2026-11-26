Escribir, cortar alimentos o realizar actividades que requieren precisión son acciones cotidianas en las que la mayoría de las personas utiliza preferentemente la mano derecha. Sin embargo, alrededor del 10% de la población mundial es zurda, una particularidad que despierta el interés de la comunidad científica.

Una investigación realizada por especialistas de las universidades de Oxford y Reading, publicada en la revista científica PLOS Biology, analizó el comportamiento de 2.025 ejemplares de 41 especies de primates para comprender el origen evolutivo de esta marcada diferencia.

Según publicó Infobae, mientras que entre otros primates las preferencias manuales presentan una distribución más equilibrada, entre los seres humanos existe un claro predominio de los diestros.

La evolución y el desarrollo del cerebro

Una de las explicaciones está relacionada con la adopción de la postura erguida, que permitió a nuestros antepasados liberar las manos y utilizarlas para fabricar herramientas y realizar tareas cada vez más complejas.

A esto se sumó el crecimiento del cerebro y la especialización de sus hemisferios. El izquierdo, vinculado al lenguaje y al control de los movimientos de la parte derecha del cuerpo, habría desempeñado un papel fundamental en la consolidación de esta tendencia.

Los estudios comparativos señalan que la intensidad en la preferencia manual diestra no se replica en otros primates (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso existen evidencias fósiles de un ejemplar de Homo habilis, hallado en África, que habría utilizado preferentemente su mano derecha hace 1,8 millones de años.

¿Por qué los zurdos no desaparecieron?

Una de las hipótesis sostiene que ser zurdo representó una ventaja evolutiva en determinadas circunstancias, especialmente durante enfrentamientos físicos, debido al factor sorpresa frente a oponentes acostumbrados a interactuar con personas diestras.

La prueba del tubo examina la diferencia entre la mano que estabiliza un objeto y la extremidad encargada de la acción de precisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta característica habría favorecido la permanencia de la lateralidad izquierda a lo largo de miles de generaciones, pese al amplio predominio de la derecha.

Los científicos aún buscan establecer en qué momento de la evolución humana se produjo la vinculación entre el desarrollo del lenguaje y la preferencia por una determinada mano.