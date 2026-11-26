Destacada A
Los medicamentos para adultos mayores en Bahía acumulan una suba del 25,2% en el año
Las medicinas endocrinas y cardiovasculares encabezaron las subas, según el relevamiento del Creebba.
El precio de los medicamentos para adultos mayores en Bahía Blanca registró un aumento del 1,5% en octubre, por debajo de la inflación general de la ciudad, que fue del 1,9%, de acuerdo con el índice elaborado por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (Creebba).
Con este resultado, el indicador acumula una suba del 25,2% en los primeros diez meses de 2026.
El índice mide la evolución del costo de compra de los principales medicamentos no oncológicos consumidos por adultos mayores.
Los medicamentos endocrinos encabezaron los aumentos de octubre, con una variación del 2,6%, seguidos por los cardiovasculares, que registraron una suba del 1,9%.
En tercer lugar se ubicaron los diuréticos, con un incremento del 1,8%, mientras que los productos oftalmológicos aumentaron un 1,7%.
El relevamiento también mostró que el comportamiento de los medicamentos estuvo por debajo de otros indicadores vinculados con la salud.
En particular, el capítulo Salud del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Creebba aumentó un 2,3% en octubre, mientras que el mismo rubro medido por el Indec registró una variación del 1,7%.
De esta manera, el incremento mensual de los medicamentos para adultos mayores fue 0,4 puntos porcentuales inferior a la inflación general bahiense y 0,8 puntos menor que la suba del capítulo Salud del índice local.
El aumento de octubre también representó una desaceleración respecto de septiembre, cuando los medicamentos habían registrado un incremento del 2,4%, el más elevado desde mayo.
Los medicamentos para adultos mayores en Bahía acumulan una suba del 25,2% en el año
Colapinto reveló por qué se subió al avión con el casco de F1 en la mano
Internaron de urgencia al intendente de Guaminí
Buscan a una adolescente de 13 años que se ausentó de su casa desde el martes
El ex Centro de Compras está en venta: qué proyectos se evalúan y cuál es el precio
Más Leídas
-
Deportes13 horas ago
Incidentes en Huracán-Libertad: allanamientos, detenidos y la prohibición de ingreso a la cancha
-
Noticias A10 horas ago
Video: incendio y explosiones en pleno centro
-
Noticias B16 horas ago
Pedro Luro: atacó a su suegra con una bola de billar dentro de una media
-
La región11 horas ago
El HCD de Saavedra rechazó la destitución del intendente Nebot
-
Noticias B10 horas ago
Lo detienen por agredir a su pareja y amenazar de muerte a una vecina
-
Deportes15 horas ago
Así se jugarían los cuartos de final del Clausura 2026: días, horarios y árbitros
-
Noticias B7 horas ago
Tiene 15 años, amenazó de muerte a una mujer y terminó detenido
-
Espectáculos17 horas ago
Barbie Simons reveló que una famosa "muere de amor" por Agustín "Rada" Aristarán