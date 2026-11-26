El precio de los medicamentos para adultos mayores en Bahía Blanca registró un aumento del 1,5% en octubre, por debajo de la inflación general de la ciudad, que fue del 1,9%, de acuerdo con el índice elaborado por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (Creebba).

Con este resultado, el indicador acumula una suba del 25,2% en los primeros diez meses de 2026.

El índice mide la evolución del costo de compra de los principales medicamentos no oncológicos consumidos por adultos mayores.

Los medicamentos endocrinos encabezaron los aumentos de octubre, con una variación del 2,6%, seguidos por los cardiovasculares, que registraron una suba del 1,9%.

En tercer lugar se ubicaron los diuréticos, con un incremento del 1,8%, mientras que los productos oftalmológicos aumentaron un 1,7%.

El relevamiento también mostró que el comportamiento de los medicamentos estuvo por debajo de otros indicadores vinculados con la salud.

En particular, el capítulo Salud del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Creebba aumentó un 2,3% en octubre, mientras que el mismo rubro medido por el Indec registró una variación del 1,7%.

De esta manera, el incremento mensual de los medicamentos para adultos mayores fue 0,4 puntos porcentuales inferior a la inflación general bahiense y 0,8 puntos menor que la suba del capítulo Salud del índice local.

El aumento de octubre también representó una desaceleración respecto de septiembre, cuando los medicamentos habían registrado un incremento del 2,4%, el más elevado desde mayo.