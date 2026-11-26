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Pedro Luro: atacó a su suegra con una bola de billar dentro de una media
El acusado tiene 28 años y fue detenido por la Policía. La víctima sufrió una herida en una de sus piernas en el marco de un conflicto familiar.
Un hombre de 28 años fue detenido en la localidad de Pedro Luro, acusado de agredir a su suegra con una bola de billar que había colocado en el interior de una media.
El episodio de violencia se registró alrededor de las 4:10 del pasado martes en una vivienda ubicada en calle 22 de la mencionada localidad del partido de Villarino.
De acuerdo con la información policial publicada por el portal InfoLuro.com, el sujeto habría golpeado a la mujer, de 49 años, a la altura de la tibia de la pierna derecha.
Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una herida cortante que fue calificada como leve y se encontraba fuera de peligro.
Según las primeras averiguaciones, el ataque se habría desencadenado en el marco de una serie de problemas familiares. En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15.
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