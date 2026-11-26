Este miércoles finalizaron los octavos de final del Clausura 2026, con el triunfo de Boca contra Independiente Rivadavia en La Bombonera, y se espera la confirmación de cómo se jugarán los cuartos. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) los había confirmado, pero después de unos minutos borró la publicación.

En un principio, el partido entre Boca y Gimnasia (LP) se iba a disputar el domingo a las 22, pero podría adelantarse el horario (20.30).

Posibles días y horarios de los cuartos de final del Clausura

Sábado 28 de noviembre

Vélez vs. Independiente (20.00/ José Amalfitani)

Instituto vs. River (22.00/ Estadio Monumental Presidente Perón)



Domingo 29 de noviembre

Rosario Central vs. Barracas Central (17.30/ Gigante de Arroyito)

Boca vs. Gimnasia (20.30 / Bombonera)

Durante la mañana de hoy se dio una comunicación entre los organismos que definen el calendario de los encuentros, es decir, la AFA y la Liga Profesional, y las autoridades de Seguridad involucradas para comenzar a establecer los cronogramas.

Los horarios se verán afectados por dos encuentros importantes para el país: Estudiantes se medirá con Palmeiras en Uruguay el sábado a las 17 por la final de la Libertadores y el domingo, a las 20.15, la Selección Argentina de fútbol femenino enfrentará a Alemania en un amistoso. La intención era que los duelos de cuartos no se choquen con estos dos.

Los cuartos de final se disputarán este fin de semana. El siguiente se jugarán las semifinales y, posteriormente, a la final, que será el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

También está resuelto son las ternas arbitrales para cada partido. Vélez-Independiente tendrá a Facundo Tello como principal, mientras que Instituto-River será dirigido por Nazareno Arasa. En Rosario Central-Barracas Central será Pablo Dóvalo y en el duelo de Boca con Gimnasia y Esgrima La Plata será Darío Herrera.

El cuerpo arbitral de cada cruce de cuartos de final

Vélez – Independiente

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Sebastián Habib

Instituto – River

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato

Rosario Central – Barracas Central

Árbitro: Pablo Dovalo

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mariano Ascensi

Boca – Gimnasia

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlota

Fuente: TyC