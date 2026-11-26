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Así se jugarían los cuartos de final del Clausura 2026: días, horarios y árbitros
La Liga Profesional había anunciado la agenda de los duelos de la próxima instancia del certamen luego de la victoria de Boca, pero borró la publicación.
Este miércoles finalizaron los octavos de final del Clausura 2026, con el triunfo de Boca contra Independiente Rivadavia en La Bombonera, y se espera la confirmación de cómo se jugarán los cuartos. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) los había confirmado, pero después de unos minutos borró la publicación.
En un principio, el partido entre Boca y Gimnasia (LP) se iba a disputar el domingo a las 22, pero podría adelantarse el horario (20.30).
Posibles días y horarios de los cuartos de final del Clausura
Sábado 28 de noviembre
- Vélez vs. Independiente (20.00/ José Amalfitani)
- Instituto vs. River (22.00/ Estadio Monumental Presidente Perón)
Domingo 29 de noviembre
- Rosario Central vs. Barracas Central (17.30/ Gigante de Arroyito)
- Boca vs. Gimnasia (20.30 / Bombonera)
Durante la mañana de hoy se dio una comunicación entre los organismos que definen el calendario de los encuentros, es decir, la AFA y la Liga Profesional, y las autoridades de Seguridad involucradas para comenzar a establecer los cronogramas.
Los horarios se verán afectados por dos encuentros importantes para el país: Estudiantes se medirá con Palmeiras en Uruguay el sábado a las 17 por la final de la Libertadores y el domingo, a las 20.15, la Selección Argentina de fútbol femenino enfrentará a Alemania en un amistoso. La intención era que los duelos de cuartos no se choquen con estos dos.
Los cuartos de final se disputarán este fin de semana. El siguiente se jugarán las semifinales y, posteriormente, a la final, que será el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.
También está resuelto son las ternas arbitrales para cada partido. Vélez-Independiente tendrá a Facundo Tello como principal, mientras que Instituto-River será dirigido por Nazareno Arasa. En Rosario Central-Barracas Central será Pablo Dóvalo y en el duelo de Boca con Gimnasia y Esgrima La Plata será Darío Herrera.
El cuerpo arbitral de cada cruce de cuartos de final
Vélez – Independiente
- Árbitro: Facundo Tello
- Asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Asistente 2: Gabriel Chade
- Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Sebastián Habib
Instituto – River
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Asistente 1: Facundo Rodríguez
- Asistente 2: Miguel Savorani
- Cuarto árbitro: Brian Ferreyra
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Laura Fortunato
Rosario Central – Barracas Central
- Árbitro: Pablo Dovalo
- Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Asistente 2: Diego Bonfá
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Mariano Ascensi
Boca – Gimnasia
- Árbitro: Darío Herrera
- Asistente 1: Pablo González
- Asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Diego Verlota
Fuente: TyC
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