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El HCD de Saavedra rechazó la destitución del intendente Nebot
La iniciativa para apartar al jefe comunal de su cargo surgió después de que reconociera públicamente ser un adicto en recuperación, pero no alcanzó los votos necesarios.
El Concejo Deliberante del partido de Saavedra rechazó este jueves la destitución del intendente Matías Nebot, quien continuará al frente del Ejecutivo municipal luego de que la moción para apartarlo de su cargo no alcanzara la mayoría requerida.
Cabe recordar que, luego de que se conformara una comisión investigadora, eran necesarios 10 votos de los ediles para que el jefe comunal interrumpiera anticipadamente su mandato.
El proceso se originó a partir de las declaraciones públicas del propio Nebot, quien reveló que había atravesado problemas de adicción a las drogas.
En el marco de la segunda sesión especial convocada para abordar la situación, el intendente se presentó esta mañana ante los ediles acompañado por sus abogados, Leonardo Gómez Talamoni y Bárbara Sager, y realizó su descargo.
Tras la exposición del mandatario municipal, el cuerpo deliberativo pasó a un cuarto intermedio y posteriormente se llevó adelante la votación que definió su continuidad.
De esta manera, al no prosperar el pedido de destitución, Nebot permanecerá al frente de la administración municipal del distrito de Saavedra.
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