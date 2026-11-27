Por Leandro Grecco

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La espera se prolongó una semana, pero llegó el día. El ruido de los motores volverá a apoderarse del circuito Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, donde este viernes se disputará la primera fecha del Campeonato Estival de Midgets 2026/2027.

Luego de la suspensión del pasado viernes por las condiciones climáticas, la categoría más convocante del automovilismo bahiense levantará el telón de una temporada que tendrá importantes modificaciones reglamentarias y que, según lo previsto originalmente, contará con 16 jornadas.

De acuerdo con la programación anunciada para la apertura del certamen organizado por el Club Midgistas del Sur (CMS), las boleterías y los boxes abrirán a las 18, el sorteo se realizará a las 19.40, la vuelta de presentación será a las 20 y la primera serie comenzará a las 20.30.

Luciano Franchi comenzará la defensa del título, mientras que Luciano Vallejos buscará recuperar el número 1. Roy Altamirano, Matías Oyola, Fernando Saldamando y Esteban Mancini también aparecen entre los principales animadores de la categoría.

Otros dos nombres para seguir de cerca serán los de Juan Ignacio Todino y Matías Lastra Meler, quienes vienen de consagrarse en los grupos A y B, respectivamente, del Campeonato Invernal.

La propuesta deportiva se complementará con un nuevo certamen de micromidget.

Un nuevo formato para definir al campeón

La gran novedad de este verano estará en el sistema de playoffs, con la implementación de una modalidad de eliminación progresiva denominada Knockout.

Una vez completadas las primeras 10 fechas, los 12 mejores de la tabla general accederán a la instancia decisiva. Cada dos jornadas quedarán eliminados 4 competidores.

Así, solamente 4 pilotos llegarán con posibilidades de consagrarse a las últimas 2 fechas, en las que partirán sin unidades acumuladas y el título quedará en manos de quien obtenga la mayor cantidad de puntos.

Cuánto cuestan las entradas

Los valores anunciados por el Club Midgistas del Sur para el inicio de la temporada son los siguientes:

Entrada general: $15.000.

Menores y jubilados: $7.000.

Plateas para no socios: $20.000.

Plateas para socios: $10.000.

Boxes para no socios: $40.000.

Boxes para socios: $25.000.

Estacionamiento de automóviles: $10.000.

Estacionamiento de camiones y casillas: $25.000.

Los socios con la cuota al día tendrán acceso gratuito al predio y al estacionamiento. Las localidades se comercializarán exclusivamente en las boleterías del circuito y en efectivo. La Brújula 24

Los 80 pilotos que confirmaron su presencia