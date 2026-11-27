Deportes
Ahora sí, los viernes vuelven a tener dueño: comienza el Estival de midgets
Tras la suspensión por lluvia, hoy se pone en marcha el campeonato.. La temporada tendrá un renovado sistema de playoffs que promete una definición apasionante.
Por Leandro Grecco
Facebook: Leandro Carlos Grecco / Instagram: @leandro.grecco / X: @leandrogrecco
La espera se prolongó una semana, pero llegó el día. El ruido de los motores volverá a apoderarse del circuito Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, donde este viernes se disputará la primera fecha del Campeonato Estival de Midgets 2026/2027.
Luego de la suspensión del pasado viernes por las condiciones climáticas, la categoría más convocante del automovilismo bahiense levantará el telón de una temporada que tendrá importantes modificaciones reglamentarias y que, según lo previsto originalmente, contará con 16 jornadas.
De acuerdo con la programación anunciada para la apertura del certamen organizado por el Club Midgistas del Sur (CMS), las boleterías y los boxes abrirán a las 18, el sorteo se realizará a las 19.40, la vuelta de presentación será a las 20 y la primera serie comenzará a las 20.30.
Luciano Franchi comenzará la defensa del título, mientras que Luciano Vallejos buscará recuperar el número 1. Roy Altamirano, Matías Oyola, Fernando Saldamando y Esteban Mancini también aparecen entre los principales animadores de la categoría.
Otros dos nombres para seguir de cerca serán los de Juan Ignacio Todino y Matías Lastra Meler, quienes vienen de consagrarse en los grupos A y B, respectivamente, del Campeonato Invernal.
La propuesta deportiva se complementará con un nuevo certamen de micromidget.
Un nuevo formato para definir al campeón
La gran novedad de este verano estará en el sistema de playoffs, con la implementación de una modalidad de eliminación progresiva denominada Knockout.
Una vez completadas las primeras 10 fechas, los 12 mejores de la tabla general accederán a la instancia decisiva. Cada dos jornadas quedarán eliminados 4 competidores.
Así, solamente 4 pilotos llegarán con posibilidades de consagrarse a las últimas 2 fechas, en las que partirán sin unidades acumuladas y el título quedará en manos de quien obtenga la mayor cantidad de puntos.
Cuánto cuestan las entradas
Los valores anunciados por el Club Midgistas del Sur para el inicio de la temporada son los siguientes:
- Entrada general: $15.000.
- Menores y jubilados: $7.000.
- Plateas para no socios: $20.000.
- Plateas para socios: $10.000.
- Boxes para no socios: $40.000.
- Boxes para socios: $25.000.
- Estacionamiento de automóviles: $10.000.
- Estacionamiento de camiones y casillas: $25.000.
Los socios con la cuota al día tendrán acceso gratuito al predio y al estacionamiento. Las localidades se comercializarán exclusivamente en las boleterías del circuito y en efectivo. La Brújula 24
Los 80 pilotos que confirmaron su presencia
|Número
|Piloto
|1
|Luciano Franchi
|2
|Luciano Vallejos
|3
|Roy Altamirano
|4
|Matías Oyola
|5
|Fernando Saldamando
|6
|Esteban Mancini
|7
|Jonatan Resola
|10
|Carlos Puccinelli
|11
|Agustín Colaneri
|12
|Sebastián Burgos
|13
|Fernando Bonivardo
|14
|Gabriel Schiebelbein
|15
|Kevin Altamirano
|16
|Juan Cruz Rodríguez
|18
|Ezequiel Roth
|19
|Eros Paglialunga
|20
|Juan Ignacio Todino
|21
|Agustín Pérez Meler
|22
|Braian Dupont
|23
|Javier Rey
|24
|Lucas Grill
|25
|Joaquín Andrade
|29
|Gustavo Martín Cutini
|32
|Joaquín Eloy García López
|33
|Martín Zabalegui
|34
|Luciano Torres
|35
|Gonzalo Brezina
|37
|Braian Madril
|38
|Nicolás Macazaga
|39
|Agustín Ausili
|40
|Nehuén Dailoff
|43
|Jorge Fritz
|44
|Gastón Petracci
|45
|Juan Pablo Bray
|46
|Rodrigo Zubeldia
|47
|Marcelo Ausili
|48
|Ramiro Dailoff
|53
|Jorge Nicolás Montanari Muñiz
|54
|Antonio Moyano
|55
|Thomas Ovejero
|57
|Brian López
|59
|Joaquín Toledo
|60
|Gonzalo Albano Razquin
|63
|Gastón Benítez
|66
|Gastón Hock
|68
|Gabriel Marco
|69
|Flavio Perugini
|72
|Martín Becchio
|73
|Aarón Jaca
|75
|Lautaro Ford
|80
|Iván Alejandro Pallotti
|82
|Oscar Alejandro Chiesa
|88
|Nicolás Palma
|91
|José María Calvo
|95
|Alan Renero
|97
|Santiago Aman
|98
|Fabio Pérez
|99
|Juan Pablo Schiel
|100
|Emiliano Capdevila
|101
|Rodrigo Perugini
|103
|Matías Lastra Meler
|106
|Federico Brezina
|107
|Daniel Burdiles
|111
|Tobías M. Larregui
|113
|Manuel Donadio
|114
|Leandro Baeza
|115
|Ivano Bozzetti
|118
|Fernando Caputo
|121
|Axel Garabán
|122
|Alihuen Marcos
|124
|Valentín Giordano
|129
|Kevin Jacob
|131
|Cristian Nápoli
|132
|Valentín Tartuferi
|133
|Juan Manuel Andrada
|135
|Nahuel Semeraro
|137
|Numa Dailoff
|139
|Albano Fabbi
|141
|Lucas Nicolás Blanc
|149
|Roberto Calahorra
Ahora sí, los viernes vuelven a tener dueño: comienza el Estival de midgets
Diputados aprobó el Presupuesto con fuerte aumento de fondos para universidades
Alem avanzó a la final y Bahiense del Norte forzó un tercer partido
El Senado sancionó la ley para prevenir la ludopatía infantil con fuertes prohibiciones a la publicidad
Los medicamentos para adultos mayores en Bahía acumulan una suba del 25,2% en el año
Más Leídas
-
Deportes20 horas ago
Incidentes en Huracán-Libertad: allanamientos, detenidos y la prohibición de ingreso a la cancha
-
Noticias B17 horas ago
Video: incendio y explosiones en pleno centro
-
Noticias B24 horas ago
Pedro Luro: atacó a su suegra con una bola de billar dentro de una media
-
Noticias B18 horas ago
Lo detienen por agredir a su pareja y amenazar de muerte a una vecina
-
La región18 horas ago
El HCD de Saavedra rechazó la destitución del intendente Nebot
-
Noticias B14 horas ago
Tiene 15 años, amenazó de muerte a una mujer y terminó detenido
-
Deportes23 horas ago
Así se jugarían los cuartos de final del Clausura 2026: días, horarios y árbitros
-
El Tiempo24 horas ago
Sube la temperatura luego de un amanecer de jueves prácticamente frío