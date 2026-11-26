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Lo detienen por agredir a su pareja y amenazar de muerte a una vecina
El episodio ocurrió en Médanos. El acusado también destrozó la puerta de la vivienda de su suegra, donde la víctima intentó refugiarse.
Un joven de 27 años fue detenido en la localidad de Médanos, acusado de agredir físicamente a su pareja, provocar daños en una vivienda y amenazar de muerte a una vecina que intentó intervenir.
El episodio se registró el martes, alrededor de las 21:40, en calle Malvinas Argentinas al 700, donde efectivos policiales procedieron a la detención de Facundo Durán.
Según informaron fuentes policiales, en medio de una discusión, el sujeto tomó del cuello a su pareja, una joven de 25 años, quien buscó refugiarse en la casa de su madre.
En ese contexto, el acusado rompió la puerta del inmueble y posteriormente amenazó de muerte a una vecina de 46 años que intentó ayudar a la víctima.
La joven sufrió lesiones leves, se encuentra fuera de peligro y manifestó su voluntad de instar la acción penal. En tanto, Durán presentaba escoriaciones.
El acusado quedó a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en el marco de una causa por lesiones, amenazas y daño, bajo la Ley de Violencia Familiar.
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