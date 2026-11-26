Un joven de 27 años fue detenido en la localidad de Médanos, acusado de agredir físicamente a su pareja, provocar daños en una vivienda y amenazar de muerte a una vecina que intentó intervenir.

El episodio se registró el martes, alrededor de las 21:40, en calle Malvinas Argentinas al 700, donde efectivos policiales procedieron a la detención de Facundo Durán.

Según informaron fuentes policiales, en medio de una discusión, el sujeto tomó del cuello a su pareja, una joven de 25 años, quien buscó refugiarse en la casa de su madre.

En ese contexto, el acusado rompió la puerta del inmueble y posteriormente amenazó de muerte a una vecina de 46 años que intentó ayudar a la víctima.

La joven sufrió lesiones leves, se encuentra fuera de peligro y manifestó su voluntad de instar la acción penal. En tanto, Durán presentaba escoriaciones.

El acusado quedó a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en el marco de una causa por lesiones, amenazas y daño, bajo la Ley de Violencia Familiar.