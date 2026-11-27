La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto de ley que busca regular las apuestas online y prevenir la ludopatía, especialmente entre niños y adolescentes. La iniciativa avanzó después de intensas negociaciones y ahora deberá ser tratada por el Senado bonaerense.

En diálogo con Germán Sasso en Bahía Hoy, por La Brújula 24, Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Fuerza Patria y uno de los impulsores del proyecto, denunció que las empresas vinculadas con las apuestas ejercieron fuertes presiones para condicionar la aprobación de la normativa.

“Hubo presiones de todo tipo. Vaciaron una comisión, hicieron caer la sesión cuando ya estaba el texto consensuado”, aseguró el legislador.

Según explicó, los contactos provinieron tanto de titulares de empresas de apuestas como de representantes del sector. Incluso sostuvo que algunos de esos llamados fueron reconocidos durante las discusiones legislativas.

“Hay intereses que son claros. Cada uno representa los intereses que quiere representar. Lo que no podemos hacer es tratar de disfrazar esa representación de intereses de cuestiones vinculadas a la seguridad jurídica o a la preocupación por la salud”, cuestionó.

Los controles para evitar que los menores apuesten

Tignanelli planteó que uno de los principales objetivos de la ley es impedir el ingreso de adolescentes a plataformas que, según advirtió, actualmente presentan mecanismos de verificación insuficientes.

“El juego no enferma, esto son apuestas y enferma”, sostuvo, al remarcar la necesidad de diferenciar las actividades recreativas de las apuestas por dinero.

El diputado explicó que el proyecto establece controles biométricos con prueba de vida, que obligarán a los usuarios a verificar su identidad en distintas instancias de utilización de las plataformas.

También contempla límites al tiempo de conexión y restricciones para impedir que una persona adulta habilite una cuenta y posteriormente sea utilizada por un menor.

Sin embargo, destacó que el cambio más importante está relacionado con la responsabilidad de las empresas.

“La empresa tiene que encargarse de que los menores no puedan ingresar y, si alguien demuestra que un menor ingresó, la empresa puede perder la licencia automáticamente”, advirtió.

Para combatir las plataformas clandestinas, la iniciativa contempla además modificaciones procesales que permitirán avanzar con fiscalías especializadas en la investigación de las apuestas ilegales.

Las cifras que preocupan y el riesgo entre los jóvenes

Durante la entrevista, Tignanelli mencionó datos expuestos por autoridades del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, según los cuales alrededor del 80% de las apuestas en territorio bonaerense se realizarían en plataformas ilegales.

También alertó sobre la velocidad con la que puede desarrollarse una adicción a las apuestas online, especialmente entre adolescentes.

“La apuesta va generando permanentemente la idea de que vas a ganar algo”, explicó, al describir los mecanismos que mantienen a los usuarios conectados.

El legislador relató situaciones de jóvenes que terminan endeudándose con compañeros, familiares o personas de su entorno, y advirtió que el problema excede las consecuencias económicas.

Qué cambia con la ley nacional

Tignanelli también se refirió a la ley contra la ludopatía sancionada por el Senado de la Nación, que establece fuertes restricciones a la publicidad y promoción de las apuestas.

Explicó que la legislación nacional tendrá prevalencia en los aspectos que regula, mientras que las disposiciones provinciales podrán actuar sobre otras cuestiones.

La iniciativa bonaerense también contempla la creación de fondos destinados a la prevención y atención de la ludopatía, así como al fortalecimiento de instituciones deportivas y comunitarias.

Sobre este punto, el diputado reconoció que las negociaciones obligaron a modificar la propuesta original.

“La realidad es que hoy estamos generando los fondos a través del descuento de los premios, cuando nosotros lo que planteamos era ir sobre la utilidad bruta y discutir la rentabilidad de las empresas”, afirmó.