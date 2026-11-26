El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó la condena a tres años de prisión de ejecución condicional contra el productor ganadero Ricardo Adolfo La Regina, responsable de la muerte de 105 pingüinos y la destrucción de 175 nidos en Punta Clara, junto a Punta Tombo, durante 2021.

El máximo tribunal provincial rechazó la impugnación extraordinaria presentada por la defensa y ratificó las sentencias dictadas en noviembre de 2024 y mayo de 2025. La condena comprende tres hechos de daño agravado y uno de crueldad animal. También se dispuso el decomiso de la maquinaria utilizada.

El caso representa un precedente para la protección ambiental en la Argentina, ya que durante el juicio se utilizó por primera vez la figura de ecocidio en una sentencia judicial del país.

La fiscal Florencia Gómez, responsable de la investigación, destacó la importancia de la resolución. “Los daños contra el ambiente y la fauna silvestre no son hechos ajenos al sistema penal”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que estas conductas deben investigarse y llegar a juicio cuando constituyen delitos.

Los hechos ocurrieron cuando La Regina construyó un camino hacia el mar desde su establecimiento rural, utilizando maquinaria pesada que destruyó nidos y huevos de pingüinos de Magallanes. Además, instaló un alambrado eléctrico de 900 metros que dificultaba el desplazamiento de las aves.

La especie está clasificada como casi amenazada y enfrenta riesgos relacionados con la pesca, las actividades petroleras y el cambio climático.

Pablo Borboroglu, investigador del Conicet y presidente de Global Penguin Society, explicó que en Punta Tombo y Punta Clara habitan aproximadamente 180.000 parejas reproductivas.

Desde Greenpeace Argentina, Matías Arrigazzi celebró la decisión judicial. “Es una gran noticia para el ambiente y quienes los defienden”, expresó.

La causa tuvo repercusión internacional y motivó cambios institucionales en Chubut, como la ampliación del área protegida Punta Clara-Punta Tombo y la creación de una unidad fiscal especializada en delitos ambientales y contra los animales.

Fuente: La Nación