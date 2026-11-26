La Cámara de Diputados convirtió en ley este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el marco de una sesión en la que también se abordará el Presupuesto 2027.

La iniciativa, que ya contaba con la aprobación del Senado, establece restricciones al financiamiento del Tesoro Nacional por parte de la autoridad monetaria.

Entre los principales cambios se encuentran la eliminación de los adelantos transitorios, la prohibición de adquirir títulos públicos en el mercado primario y las limitaciones a la transferencia de utilidades al Estado.

Asimismo, la normativa establece como objetivo central del organismo preservar el valor de la moneda y endurece los requisitos para remover a las autoridades de la entidad.

Durante la jornada, los legisladores también aprobaron por unanimidad una modificación del marco regulatorio de las pequeñas y medianas empresas, que incorpora a las cooperativas dentro del régimen pyme. La propuesta recibió 246 votos afirmativos.

El debate por el Presupuesto 2027

La sesión comenzó pasadas las 12, luego de que La Libertad Avanza consiguiera el quórum necesario con el acompañamiento de bloques aliados.

Uno de los principales puntos de discusión gira en torno a las partidas destinadas al financiamiento de las universidades nacionales y a las políticas vinculadas con la discapacidad.

Según informó TN, se estima que la sesión podría extenderse durante más de 12 horas, en lo que constituye la última jornada del período de sesiones ordinarias.