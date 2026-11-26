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El Senado sancionó la ley para prevenir la ludopatía infantil con fuertes prohibiciones a la publicidad
Fue aprobado por unanimidad y el Ejecutivo tendrá 120 días para reglamentarla.
El Senado de la Nación sancionó este jueves por unanimidad la ley de prevención de la ludopatía infantil, que establece fuertes restricciones a la publicidad de apuestas online, incorpora controles biométricos para impedir el acceso de menores y endurece las sanciones contra el juego ilegal.
La iniciativa obtuvo 72 votos afirmativos, con la totalidad de los legisladores presentes. Ahora, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 120 días para reglamentarla.
Uno de los puntos centrales es la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas en televisión, radio, redes sociales, estadios, indumentaria deportiva y festivales. La restricción también alcanza a influencers, celebridades y otras figuras públicas.
Además, las plataformas deberán implementar sistemas de reconocimiento facial conectados al RENAPER para verificar la identidad y edad de los usuarios al registrarse, iniciar sesión y retirar dinero. Las billeteras virtuales también estarán alcanzadas.
La normativa prohíbe los bonos de bienvenida, programas de fidelización y recompensas. También impide utilizar tarjetas de crédito para apostar y restringe los pagos a tarjetas de débito y billeteras electrónicas con fondos disponibles.
Se creará un Registro Nacional de Autoexclusión para impedir el ingreso de personas que soliciten voluntariamente bloquear su acceso a las apuestas. Los familiares también podrán solicitar esa medida, con intervención judicial cuando corresponda.
En materia de sanciones, se establecen multas de entre 500 y 1.000.000 de UVA, con incrementos del 50% cuando las infracciones afecten a menores. También se agravan las penas por explotación ilegal del juego, que podrán alcanzar los ocho años de prisión.
Patricia Bullrich impulsó una iniciativa complementaria para agilizar el bloqueo de sitios ilegales mediante la intervención del ENACOM.
La legislación también contempla campañas de concientización, capacitación docente y jornadas educativas para prevenir la adicción a las apuestas.
Con información de Infobae
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