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El ex Centro de Compras está en venta: qué proyectos se evalúan y cuál es el precio
Estiman que la semana que viene colocarán los carteles y ya hay al menos dos proyectos sobre la mesa.
El ex Centro de Compras, ubicado en Brown y Colón, está en venta y la inmobiliaria autorizada para la operación espera instalar los carteles la próxima semana. Además, ya conoce al menos dos proyectos que tienen como objetivo la puesta en valor del icónico edificio bahiense.
"Tenemos autorización de venta firmada desde hace más de 15 días. Mandamos a hacer los carteles y seguramente la semana que viene lo estamos ofreciendo, aunque ya hay alguna gente interesada con proyectos armados", dijo Carlos Esteban, titular de la Inmobiliaria Esteban, en comunicación con La Brújula 24.
La semana pasada, la Municipalidad intervino el histórico edificio, inició un operativo de limpieza y aseguró que se evalúa el riesgo ambiental y sanitario que representan las condiciones encontradas en el inmueble.
Los dos proyectos que están sobre la mesa son una megatorre y una serie de locales comerciales, comentó el martillero, quien además ratificó que "hay que respetar el frente" y que "la estructura está buena; merece ser reacondicionada".
El precio que se maneja para el edificio es de aproximadamente 2,5 millones de dólares, dijo Esteban, y agregó que están abiertos a las ofertas que se reciban.
Tras la intervención la Municipalidad aseguró que todos los gastos derivados del operativo de ingreso, limpieza y saneamiento, serán cargados a los propietarios del inmueble, que permaneció abandonado durante aproximadamente 20 años.
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