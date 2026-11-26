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La emoción de Matías Nebot al enterarse de que seguirá siendo intendente de Saavedra
El jefe comunal recibió el abrazo de sus allegados luego de que la moción para apartarlo del cargo no alcanzara los votos necesarios.
Un momento de profunda emoción se vivió este jueves en el Concejo Deliberante de Saavedra, cuando el intendente Matías Nebot conoció el resultado de la votación que definió su continuidad al frente del Ejecutivo municipal.
En el video se observa al mandatario sentado y visiblemente emocionado, mientras varias personas de su entorno se acercan para abrazarlo.
Como informó La Brújula 24, el proceso que buscaba interrumpir anticipadamente su mandato se inició luego de que el propio Nebot reconociera públicamente haber atravesado problemas de adicción a las drogas.
Durante la segunda sesión especial, el intendente realizó su descargo acompañado por sus abogados, Leonardo Gómez Talamoni y Bárbara Sager.
Tras un cuarto intermedio, los concejales llevaron adelante la votación. La iniciativa no logró reunir las 10 adhesiones necesarias para concretar la destitución.
Una vez conocido el resultado, Nebot protagonizó una emotiva escena junto a sus allegados, que quedó registrada en video.
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