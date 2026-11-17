El Gobierno nacional consiguió este martes dictamen favorable para el proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, luego de dos semanas de negociaciones con sectores aliados y dialoguistas. La iniciativa será debatida en el recinto el próximo miércoles 25 de noviembre.

El oficialismo obtuvo el respaldo del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca e Independencia, tras aceptar modificaciones vinculadas con discapacidad, beneficios impositivos y recursos para las provincias.

El proyecto contempla un crecimiento económico del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de 2027. Además, mantiene el superávit fiscal como uno de los principales objetivos de la política económica.

Una de las principales concesiones fue la eliminación de artículos que afectaban las pensiones por discapacidad y la incorporación de fondos para financiar el nuevo régimen aprobado por Diputados, que todavía debe tratar el Senado.

"Desde el día 1 dijimos que esto se iba a concretar y este despacho es la prueba de que cumplimos con nuestra palabra", sostuvo la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado.

Sin embargo, el Gobierno rechazó aumentar las partidas destinadas a las universidades nacionales. El proyecto contempla poco más de $7 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama al menos $11 billones para garantizar su funcionamiento.

Pese a esta diferencia, la UCR acompañó el dictamen tras conseguir beneficios para provincias gobernadas por el radicalismo.

El PRO, por su parte, destacó el compromiso oficial de regularizar las deudas por coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, aunque el acuerdo no quedó incorporado al texto. También consiguió extender hasta 2032 los beneficios fiscales para el sector autopartista.

Respecto del Impuesto a los Combustibles Líquidos, el Ejecutivo descartó una reducción general y propuso negociar acuerdos individuales con las provincias.

Los bloques Provincias Unidas, Argentina Federal y Unión por la Patria presentaron dictámenes alternativos por diferencias vinculadas con educación, infraestructura y recursos provinciales.

Con información de Infobae