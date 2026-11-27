La Selección Argentina de básquet logró una victoria clave en su camino al Mundial de Qatar 2027. Venció a Bahamas por un categórico 102-65 y quedó a una victoria de asegurar su regreso a la máxima cita. A pesar de las ausencias (Facundo Campazzo y Gabriel Deck), el equipo de Pablo Prigioni mostró un nivel muy alto y llega confiado al duelo del domingo ante el invicto Canadá.

Con un gran marco de público en el Espacio Diego Armando Maradona de Zárate, la Albiceleste mostró un gran nivel y terminó con cinco jugadores en el doble dígito. El mejor fue Gonzalo Corbaalán, dueño de 20 puntos.

Argentina fue creciendo con el correr de los minutos. Los rompimientos marcaron buena parte de su producción ofensiva inicial, en un primer cuarto en el que también resultó clave el trabajo defensivo para limitar las opciones del rival.

En el segundo encontró mayor eficacia desde el perímetro y anotó 5 triples. El lanzamiento exterior se convirtió así en la segunda fuente de puntos, por detrás de las acciones en la pintura, que aportaron 28 unidades. La distribución de puntos fue otro de los aspectos más destacados, con siete jugadores aportando y tres en dos dígitos, con Gonzalo Corbalán como máximo anotador (15), seguido por Juan Ignacio Marcos y Juan Pablo Vaulet, con 11.

La vuelta de los vestuarios no se modificó la tendencia. El equipo nacional salió decidido a ampliar la ventaja y firmó un tercer cuarto de alto vuelo, con 30 puntos a favor y apenas 14 en contra. Lastimó tanto desde el juego interior como en el perímetro, ante un Bahamas que no consiguió acomodarse en la noche ni encontrar variantes para recortar la brecha.

El goleo argentino tuvo varios protagonistas, con Corbalán como principal referencia ofensiva, pero muy buenos aportes de Alex Negrete (15), Marcos (14), Vaulet (13) y Nicolás Laprovittola (10).

Fuente: Río Negro