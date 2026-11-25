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WhatsApp incorporó una de las funciones más esperadas por los usuarios
La aplicación permitirá elegir el día y la hora de envío de textos, fotos y videos con hasta 14 días de anticipación. La herramienta estará disponible de manera gradual para los usuarios de Android e iOS.
WhatsApp comenzó a implementar este miércoles una nueva función que permitirá a sus usuarios programar el envío de mensajes sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas.
La herramienta estará disponible tanto para conversaciones individuales como grupales y permitirá establecer un horario de envío con una anticipación de entre 10 minutos y 14 días.
Una de las principales características de esta actualización es que los mensajes llegarán a destino incluso cuando el celular del remitente esté apagado o no tenga conexión a Internet.
Además, los usuarios podrán consultar los envíos pendientes y cancelarlos antes del horario establecido. Las comunicaciones mantendrán el cifrado de extremo a extremo.
Según informó Infobae, la implementación será gradual a nivel mundial durante las próximas semanas.
Cómo programar un mensaje en WhatsApp
- Ingresar a una conversación individual o grupal.
- Redactar el mensaje o adjuntar el contenido multimedia.
- Mantener presionado el botón de envío.
- Seleccionar la opción de programación.
- Establecer la fecha y el horario.
- Confirmar la operación.
La función facilitará el envío de saludos de cumpleaños, recordatorios y comunicaciones laborales fuera del horario habitual. Los destinatarios recibirán el contenido como cualquier otro mensaje de WhatsApp.
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