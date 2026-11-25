WhatsApp comenzó a implementar este miércoles una nueva función que permitirá a sus usuarios programar el envío de mensajes sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas.

La herramienta estará disponible tanto para conversaciones individuales como grupales y permitirá establecer un horario de envío con una anticipación de entre 10 minutos y 14 días.

Una de las principales características de esta actualización es que los mensajes llegarán a destino incluso cuando el celular del remitente esté apagado o no tenga conexión a Internet.

Además, los usuarios podrán consultar los envíos pendientes y cancelarlos antes del horario establecido. Las comunicaciones mantendrán el cifrado de extremo a extremo.

Según informó Infobae, la implementación será gradual a nivel mundial durante las próximas semanas.

Cómo programar un mensaje en WhatsApp

Ingresar a una conversación individual o grupal.

Redactar el mensaje o adjuntar el contenido multimedia.

Mantener presionado el botón de envío.

Seleccionar la opción de programación.

Establecer la fecha y el horario.

Confirmar la operación.

La función facilitará el envío de saludos de cumpleaños, recordatorios y comunicaciones laborales fuera del horario habitual. Los destinatarios recibirán el contenido como cualquier otro mensaje de WhatsApp.