Por Leandro Grecco

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“Soy nacido y criado en la República de Villa Mitre y, si bien en más de una ocasión tuve la oportunidad de irme, soy de los que piensa que el que nace acá, muere acá”. La frase de Sergio Massarella resume buena parte de una vida atravesada por el sentido de pertenencia, la docencia, la militancia política y una profunda identificación con el barrio que lo vio crecer.

Alejado desde hace algunos años de los cargos públicos, pero sin abandonar sus convicciones, el exconcejal bahiense abrió el álbum de los recuerdos en una nueva edición de "De Ayer A Hoy". Desde sus primeros pasos en las calles de Villa Mitre hasta su paso por el Concejo Deliberante, la Municipalidad y la Anses, repasó una trayectoria en la que, según afirma, siempre intentó poner la política al servicio de los demás.

“Ese sentido de pertenencia surge por una tradición familiar que se transfirió de mi abuelo a mi padre, luego hacia mí y posteriormente a mis hijos”, explicó. Su primera casa estaba en la esquina de Falucho y Ameghino, donde actualmente funciona una sucursal del Banco Nación. A los cuatro años, la familia se trasladó a Caseros 1429, una vivienda en la que permaneció hasta que se casó, a los 25.

Su padre era contador público y su madre, ama de casa. Fue el mayor de cuatro hermanos, aunque uno de los recuerdos más dolorosos de su infancia está relacionado con Luján, una hermana que falleció apenas unos días después de nacer. “Era melliza de María Eugenia. Recuerdo que llorando les pedía a mis padres ir a conocerla, pero nunca pude verla antes de su fallecimiento. Seguramente hoy esté junto a ellos en el cielo”, expresó. La menor de la familia es Noelia.

Por férrea decisión de su madre, cursó los estudios primarios y secundarios en el Colegio Don Bosco con la premisa de que lograra una profunda formación católica. De aquellos años conserva amistades que, asegura, resistieron el paso del tiempo y siguen presentes tanto en los buenos como en los malos momentos.

Hasta los 18 años, buena parte de su vida transcurrió dentro del club Villa Mitre. Practicó fútbol y básquet, aunque reconoce, con una sonrisa, que ninguna de esas disciplinas era lo suyo. “Era malo en las dos. Donde realmente me destaqué fue en las bochas”, recordó Sergio, en la entrevista que le brindó a La Brújula 24 en el quincho de su domicilio.

Y no fue un simple pasatiempo. Llegó a consagrarse campeón provincial en una época en la que las bochas tenían un enorme protagonismo en Bahía Blanca, con alrededor de 40 clubes dedicados a la actividad. Jugaba de puntero y todavía recuerda las grandes jornadas de la década del 80, cuando llegaban a la ciudad algunas de las mejores figuras del país.

Pero mientras transcurría su adolescencia, comenzaba a despertarse otra pasión que terminaría marcando buena parte de su vida: la política. Las primeras inquietudes surgieron de las conversaciones con su abuelo paterno, un peón rural que dedicó toda su existencia al trabajo en el campo y que solía contarle lo que había significado para los trabajadores la sanción del Estatuto del Peón Rural durante el primer peronismo, en 1944.

“Los derechos que adquirió esa clase obrera me quedaron dando vueltas en la cabeza”, señaló. Sin embargo, reconoce que el impulso definitivo llegó de la mano de una amistad que todavía conserva: la de Marcelo Feliú. Se conocieron durante la secundaria, cuando en 1982 ambos cursaban primer año y comenzaba a vislumbrarse el retorno de la democracia.

Años después, en la etapa final de sus estudios, participaron en la creación del primer Centro de Estudiantes del Colegio Don Bosco. Feliú fue elegido presidente y Massarella ocupó la secretaría. “Lo que más me atraía era el concepto de ver a la política como una herramienta en pos de la justicia social y estar al servicio de los demás”, explicó.

Esa mirada también se nutrió de su participación adolescente en los oratorios salesianos, donde comenzó a involucrarse en actividades comunitarias. “Ahí germinó la semilla para después intentar aportar mi granito de arena en la búsqueda del bien común”, sostuvo.

Aunque la política ocupó un lugar importante en su trayectoria, Massarella asegura que su verdadera vocación siempre fue la docencia. Estudió en el Instituto Juan XXIII, donde se recibió de profesor de Ciencias Económicas, y posteriormente completó su formación con una Licenciatura en Gestión Educativa.

Su llegada a la actividad institucional se produjo en 1997, cuando Marcelo Feliú asumió como concejal y comenzó a trabajar junto a él. Dos años después, cuando su amigo se presentó como candidato a intendente, Massarella ocupó el segundo lugar en la lista de concejales y consiguió una banca para el período que se extendió hasta 2003.

Más tarde, durante la gestión municipal de Rodolfo Lopes, asumió como subsecretario de Gobierno, una experiencia que recuerda como una de las más enriquecedoras de su carrera. “En aquel momento era llamativo que alguien joven y sin tanta trayectoria pudiera llegar a una función de esa responsabilidad dentro del municipio”, señaló.

Sin embargo, aquella etapa también estuvo marcada por uno de los acontecimientos institucionales más traumáticos de la historia política reciente de Bahía Blanca: la destitución de Lopes. “Tengo que admitir que me golpeó en lo emocional. Nadie la esperaba, pero se dieron una serie de hechos que llevaron a que se desencadenara esa situación”, reconoció.

Según su mirada, confluyeron malas intenciones, errores políticos y circunstancias que terminaron provocando una crisis de enormes dimensiones. “Fue un final muy triste para todos desde el punto de vista institucional porque hubo que reorganizar todo en tiempo récord”, recordó.

En ese contexto, destacó la intervención del entonces gobernador bonaerense Felipe Solá, quien buscó que los distintos sectores políticos encuentren puntos de acuerdo para preservar la gobernabilidad. “Con madurez, pero sin ocultar el dolor, hubo que tomar decisiones y seguir adelante”, resumió.

Entre 2007 y 2009 se desempeñó como prosecretario del Honorable Concejo Deliberante, durante la presidencia en el cuerpo de Juan Pedro Tunessi, con Raúl Vidal como secretario. Posteriormente, entre 2010 y 2012, estuvo al frente de las oficinas de Anses de calle Brown.

Massarella recuerda especialmente aquella responsabilidad porque coincidió con la aplicación de políticas sociales que considera fundamentales, como la Asignación Universal por Hijo y las moratorias previsionales. “Ese cargo reunía todo lo que esperaba de la política. Era un lugar crucial porque en ese momento se implementaron políticas sociales trascendentales que hoy son criticadas por el gobierno actual”, afirmó.

También cuestionó a quienes están en contra de las moratorias jubilatorias y señaló que incluso algunos exfuncionarios terminaron recurriendo a ese mecanismo para acceder a su jubilación. Luego pasó por la sede de Anses de avenida Colón y, en 2013, regresó al recinto deliberativo para cumplir un nuevo mandato que se extendió hasta 2017.

De ese último período como concejal conserva recuerdos imborrables y especialmente difíciles, vinculados con dos episodios que tuvieron repercusión pública. El primero ocurrió después de una Asamblea de Mayores Contribuyentes, en medio de una discusión por el incremento del boleto del transporte público.

Massarella y su compañero de bloque Gustavo Mandará se retiraban del recinto cuando se produjo un cruce con el entonces edil Ricardo Pera. Según relató, el conflicto surgió por las diferencias respecto del porcentaje de aumento solicitado por la UTA. “A nosotros nos parecía que el monto que pedían era muy elevado y proponíamos un porcentaje menor, con el compromiso de volver a analizarlo a los tres meses”, explicó.

En ese contexto se produjo la agresión, ante la vista de varios testigos. “Este hombre, a quien no quiero nombrar, me empezó a insultar de la nada. A mí me dio un cabezazo y a Gustavo le pegó una patada”, recordó, aún asombrado. Ambos, víctimas de la secuencia, decidieron realizar la correspondiente denuncia penal.

El segundo episodio fue todavía más angustiante: el incendio de su vivienda en Monte Hermoso. Según explicó, los peritajes de Bomberos determinaron que el fuego había sido provocado intencionalmente, aunque la investigación judicial no logró identificar a los responsables.

“El juez no pudo determinar qué fue lo que sucedió. Yo no lo hice en ese momento ni lo voy a hacer ahora: no puedo culpar a nadie ni vincular ambos hechos”, aclaró. Massarella aseguró que nunca había tenido problemas personales que le permitieran encontrar una explicación a lo ocurrido.

En paralelo con su actividad política, Massarella desarrolló una extensa carrera docente dentro de la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta. Trabajó allí durante 24 años y medio, hasta que finalmente se jubiló en 2022. Fue director de la escuela secundaria que funciona dentro del establecimiento penitenciario, originalmente denominada Escuela de Educación Media Nº 9 y posteriormente convertida en el CENS Nº 463, durante la gestión provincial de María Eugenia Vidal.

La particular organización de la actividad educativa le permitió compatibilizar sus agendas y cumplir con ambas responsabilidades. “La escuela funcionaba de 15 a 17, por lo que podía estar hasta las 14.30 ocupado en lo político y después cumplir con mi trabajo docente”, explicó Massarella.

Además, los jueves no se dictaban clases porque estaban destinados a las visitas de los internos, circunstancia que le permitía participar de las sesiones del Concejo Deliberante. De esa manera, pudo sostener durante años una rutina que combinaba la gestión pública, la educación y el contacto permanente con los vecinos.

Hoy, lejos de las responsabilidades institucionales, Massarella asegura sentirse cómodo con el lugar que ocupa. Considera que uno de los principales desafíos de quienes participan en política es comprender que los cargos son transitorios y que la militancia no debe depender de una función pública.

“Hay que entender que ocupar un cargo no es algo eterno. La política no se reduce a un cargo”, afirmó. Continúa formando parte del espacio que conduce Marcelo Feliú, a quien define como mucho más que un referente político. “Es un gran amigo que me regaló la vida, un hermano por elección”, expresó.

Admite que conoce al intendente Federico Susbielles y que mantuvo conversaciones con él, incluso durante recorridas por los problemas generados en el sector de la semipeatonal de Villa Mitre y las Cinco Esquinas. Sin embargo, no tiene intenciones de regresar a un cargo público. “No me han ofrecido ninguno en estos últimos años, pero tampoco lo aceptaría porque pienso que no es mi momento”, aseguró.

Su participación actual está vinculada con Activá, un espacio integrado por jóvenes que comienzan a formarse en la actividad política y que tienen a Feliú como referente. Allí procura compartir experiencias, acompañar inquietudes y transmitir algunas de las convicciones que marcaron su trayectoria.

Hace apenas 15 días participó de un encuentro con alrededor de 50 jóvenes que, según describió, trabajan con entusiasmo en iniciativas comunitarias. “Son chicos que promueven la alegría, sin dejar de mirar al de al lado, trabajando en conjunto para mejorar la calidad de vida de los demás”, destacó.

Al analizar la actualidad argentina, Massarella no oculta su preocupación por el rumbo político y social del país. Cuestiona especialmente lo que considera un avance del individualismo y una pérdida de la solidaridad como valor colectivo. “Abunda la tristeza por un gobierno nacional que quiere llevarnos a un individualismo atroz, donde cada uno se salve solo”, sostuvo.

Y agregó: “Me parece que eso es imposible, totalmente inviable y es lo peor que nos puede pasar como sociedad, porque si dejamos de ver al otro, la situación se complica cada vez más”. También manifestó su preocupación por lo que interpreta como una falta de formación y vocación de algunos dirigentes que ocupan cargos relevantes en los poderes Ejecutivo y Legislativo. “Uno quisiera ver que quien nos representa puede pensar distinto, pero que esté a la altura del lugar que ocupa”, señaló.

Su reflexión se extendió hacia las transformaciones culturales y la pérdida de determinadas tradiciones nacionales. Como ejemplo mencionó la creciente celebración de Halloween en Bahía Blanca, en contraste con la escasa atención que, a su entender, reciben fechas vinculadas con la identidad argentina.

“Vemos padres disfrazando a sus hijos para una fiesta que nadie sabe qué es, pero como lo hace Estados Unidos hay que celebrarlo. Cuando llega el Día de la Tradición no hay ningún nenito vestido de gaucho o alguna nena de paisanita y, si sucede, es motivo de burla”, lamentó.

Con la experiencia de haber atravesado distintas etapas de la política bahiense, Massarella insiste en que la formación, la vocación de servicio y el compromiso con los demás deben recuperar protagonismo. Mientras tanto, sigue viviendo en su querido Villa Mitre, el barrio que heredó de sus mayores y cuyo sentido de pertenencia transmitió a sus hijos.

Allí, entre las calles que recorrió desde chico, los recuerdos familiares y los amigos de siempre, encuentra una manera de seguir vinculado con la comunidad sin necesidad de ocupar un despacho. Y aunque observa con preocupación el presente, todavía deposita sus expectativas en las generaciones que comienzan a involucrarse en la vida pública. “Creo que los desafíos como sociedad son realmente inmensos para el próximo mandato político que viene”, concluyó.