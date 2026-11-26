El senador provincial del PRO, Alex Campbell, brindó detalles del proyecto de ley que ingresó esta semana a la Legislatura bonaerense y que busca garantizar una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas de Bahía Blanca en las inversiones industriales, energéticas y portuarias que se desarrollarán en la ciudad.

En diálogo con Bahía Hoy, por La Brújula 24, el legislador explicó que la iniciativa fue impulsada por la presidenta del Concejo Deliberante, Gisela Caputo, y el concejal Emiliano Álvarez Porte.

“El objetivo del proyecto es ampliar las oportunidades para las pymes en Bahía Blanca debido a la gran cantidad de inversiones que están habiendo”, señaló.

La propuesta plantea modificar la Ley Provincial 15.510, correspondiente al Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (REPIE), para establecer mecanismos que favorezcan la contratación de empresas de los municipios donde se radican los grandes emprendimientos.

Campbell recordó que la normativa provincial ya contempla una participación de proveedores bonaerenses, pero sostuvo que ahora se busca dar prioridad a las empresas de la propia ciudad, siempre que puedan competir en condiciones equivalentes de precio, calidad y capacidad técnica.

“Las grandes inversiones que se lleven en Bahía Blanca van a utilizar los caminos de Bahía Blanca, los que se enferman van a ir al hospital de Bahía Blanca”, planteó.

En ese sentido, consideró que el crecimiento económico también debe compensar el impacto que generan los nuevos proyectos sobre la infraestructura y los servicios públicos.

“Este proyecto lo que viene es justamente a terminar con eso, Germán, y trabajar para que cuando hay inversiones locales fuertes que realmente se beneficien los proveedores locales y que esas empresas no terminen contratando en Buenos Aires o en otros lugares”, afirmó.

La iniciativa también propone que las compañías informen anticipadamente sus necesidades de contratación, los rubros requeridos y las condiciones que deberán cumplir los potenciales proveedores.

No establece un cupo obligatorio de contratación para empresas de cada municipio, sino un criterio de preferencia cuando las ofertas resulten equivalentes.

El impacto de las inversiones en la ciudad

Campbell vinculó la propuesta con los anuncios relacionados con el dragado portuario y los nuevos proyectos industriales previstos para el Polo Petroquímico.

“Esto viene para acompañar ese proceso de inversiones que se están anunciando y algunas que ya están en proceso de inversión”, expresó.

El senador remarcó que el objetivo es que las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales atraviesan dificultades económicas, puedan incorporarse a las cadenas de proveedores y generar nuevos puestos de trabajo.

“Este proyecto viene a generar más empleo y más trabajo a los bahienses”, aseguró.

Por último, confirmó que la iniciativa fue presentada el martes y comenzará su recorrido por las comisiones del Senado provincial, aunque todavía no tiene fecha de tratamiento en el recinto.

“Esperemos poder lograr que salga pronto”, manifestó Campbell, quien confió en que la propuesta consiga acompañamiento legislativo por su impacto en el desarrollo productivo del interior bonaerense.