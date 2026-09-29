Intento de destitución de Nebot: "Los concejales apuntan a cuestiones personales", dijo su abogada

El intendente de Saavedra, Matías Nebot, se presentó ante la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante y brindó su declaración en el marco del procedimiento iniciado luego de sus manifestaciones públicas sobre consumos problemáticos.

La comparecencia había sido anticipada por el propio jefe comunal desde el comienzo de la investigación. Su abogada, Bárbara Sager, confirmó que Nebot declaró libremente y que el acto ya concluyó, aunque evitó revelar detalles debido al carácter reservado de las actuaciones.

“Las actuaciones son secretas, así que, por supuesto, no puedo dar detalles del contenido del acto. Pero sí, efectivamente, se presentó el intendente Nebot a declarar como él había asegurado desde un inicio”, explicó la letrada.

La Comisión fue conformada por el Concejo Deliberante el 5 de agosto para evaluar la aptitud psicofísica, la idoneidad, el desempeño institucional y una eventual transgresión de los deberes de la función pública a partir de las declaraciones realizadas por Nebot durante una charla abierta sobre consumos problemáticos. El expediente establece expresamente la reserva de las actuaciones y de los datos sensibles vinculados a la salud.

Sager sostuvo que, hasta el momento, el análisis estaría concentrado en aspectos derivados de aquellas declaraciones públicas. “Pareciera que los concejales apuntan a cuestiones estrictamente personales, pero no puedo revelar ningún dato que surja de la investigación. Aparentemente ese fue el puntapié inicial y no habría, de momento, algo distinto”, señaló.

Tras el descargo del jefe comunal, el procedimiento continuará con la producción de pruebas ofrecidas por la defensa. “La prueba consiste no solamente en la declaración del investigado, sino también en prueba de descargo y prueba testimonial”, indicó la abogada.

Una vez terminada esa etapa, será la propia Comisión la que deberá analizar todos los elementos reunidos y determinar si existen fundamentos para avanzar con una acusación formal ante el Concejo Deliberante en pleno.

“Primero hay que determinar si hay algo sobre lo que haya que decidir una destitución o no. Eso lo va a tener que definir la Comisión después de escuchar y analizar las pruebas”, explicó Sager.

La letrada aclaró además que el trámite desarrollado en el ámbito legislativo municipal no parte de una denuncia penal vinculada específicamente con los hechos que se encuentran bajo análisis. “No estamos dentro de la esfera de un delito porque, en todo caso, la Comisión tendría que dar traslado a la Justicia”, sostuvo.

El procedimiento se rige por el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y fue dispuesto bajo garantías de debido proceso y derecho de defensa. La Comisión está integrada por representantes de cinco bloques del Concejo Deliberante de Saavedra.

Sager remarcó finalmente que cualquier resolución que eventualmente adopte el cuerpo legislativo contempla instancias posteriores de revisión. “Es un proceso bastante complejo, no es lineal”, concluyó.