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Dorrego: buscan crear guardias pasivas para garantizar sepelios los fines de semana
El Concejo Deliberante aprobó una resolución para que el Ejecutivo municipal analice la implementación de un régimen especial destinado al personal administrativo.
El Concejo Deliberante de Coronel Dorrego aprobó un proyecto de resolución que solicita al gobierno municipal avanzar en la creación de un régimen de guardias pasivas administrativas para los servicios de sepelio, con el objetivo de garantizar su funcionamiento durante sábados, domingos, feriados y días no laborables.
La iniciativa fue presentada por el bloque de Fuerza Patria y quedó registrada bajo el expediente N° 0110/26.
De acuerdo con los fundamentos del proyecto, los servicios de sepelio tienen características que exigen una prestación permanente debido a que los fallecimientos pueden producirse cualquier día del año, independientemente de que sea una jornada hábil o no.
Actualmente, el personal obrero del cementerio municipal cubre las guardias necesarias para concretar los servicios. Sin embargo, también se requiere la participación del área administrativa para realizar trámites como la recepción de documentación, el registro del servicio y el cobro de las tasas correspondientes.
Por ese motivo, el Concejo pidió al Departamento Ejecutivo que evalúe un mecanismo que establezca de manera formal la disponibilidad de agentes administrativos fuera de los días y horarios habituales.
La resolución también solicita que se contemple una bonificación específica para los trabajadores municipales que sean incorporados a ese sistema de guardias.
El planteo se apoya además en el Convenio Colectivo de Trabajo municipal aprobado mediante la Ordenanza N° 3873/19, que otorga al Ejecutivo facultades para organizar la prestación de los servicios y establecer remuneraciones o bonificaciones especiales para el personal involucrado.
Como contexto, la normativa fiscal vigente de Coronel Dorrego establece que las casas de sepelios deben ajustar sus prestaciones a los horarios fijados por la administración municipal para el funcionamiento del cementerio.
Con la resolución aprobada por el cuerpo deliberativo, ahora será el gobierno municipal el que deberá analizar la viabilidad operativa y económica de implementar el nuevo esquema y definir, en caso de avanzar, de qué manera se organizarán las guardias y las compensaciones para los agentes afectados.
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