Los bancos de Bahía Blanca y otros 107 municipios de la provincia de Buenos Aires modificarán su horario de atención al público a partir del próximo lunes 30 de noviembre, cuando comenzará a regir el esquema de verano. Las entidades abrirán de 8 a 13, en lugar de la franja habitual de 10 a 15.

La medida, dispuesta por el Gobierno bonaerense mediante un decreto, se mantendrá vigente hasta el 23 de marzo de 2027 inclusive y responde a un pedido de la Asociación Bancaria para adaptar el funcionamiento de las sucursales durante los meses de temperaturas más elevadas.

El objetivo es facilitar las operaciones financieras y evitar que los clientes deban concurrir a las entidades durante las horas de mayor calor.

En cuanto a los empleados bancarios, la disposición establece que cumplirán su jornada laboral de lunes a viernes entre las 7.45 y las 15.15, aunque la atención al público finalizará a las 13.

El cambio alcanza a Bahía Blanca y a numerosos municipios de la región, entre ellos Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Monte Hermoso, Tornquist, Villarino, Patagones, Puan, Saavedra, Adolfo Alsina, Guaminí y Tres Arroyos.

También están incluidos distritos como La Plata, General Pueyrredón, Necochea, Olavarría, Tandil, Azul, Balcarce, Pergamino, Junín, Trenque Lauquen, Pehuajó, Bolívar y 9 de Julio, entre otros.

La disposición comprende un total de 108 municipios distribuidos en distintas regiones del territorio bonaerense, donde se aplicará el mismo esquema durante toda la temporada estival.

En las localidades que no forman parte del listado oficial, los bancos mantendrán su horario habitual de 10 a 15, sin modificaciones en la atención al público.

De esta manera, a partir del lunes, quienes necesiten realizar trámites presenciales deberán tener en cuenta el adelantamiento de dos horas tanto en la apertura como en el cierre de las sucursales.

El horario de verano es una modalidad que se implementa periódicamente en gran parte de la provincia para adecuar la actividad bancaria a las condiciones climáticas de los meses más calurosos.

Con información de DIB