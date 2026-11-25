Juan Larrea, uno de los testigos en el juicio que se sigue en Bahía Blanca contra el exjuez federal Néstor Montezanti, denunció que fue golpeado y detenido por efectivos de la Policía Bonaerense el pasado 19 de noviembre, pocas horas después de testificar en contra del acusado.

Larrea, ingeniero electricista, militante del Partido Comunista y exdiputado provincial de San Luis, relató en el programa Nunca es Tarde, que el incidente ocurrió alrededor de las 20.30, cuando se encontraba en un departamento familiar ubicado a unas siete cuadras de la Plaza Rivadavia.

Según explicó, su hijo había llegado al edificio para encontrarse con él, pero fue interceptado por un grupo de policías. Al advertir la situación, decidió bajar para conocer qué estaba ocurriendo.

Larrea sostuvo que intentó proteger a su hijo y hacerlo ingresar al edificio, pero los efectivos le impidieron volver a entrar. A partir de ese momento, siempre de acuerdo con su testimonio, comenzó un forcejeo que terminó con su detención.

"Esto duró alrededor de 25 minutos, cronometrado por la cámara de seguridad, en los cuales se da esta confrontación tan desigual y costosa para mi salud. Me sacan el teléfono, que yo obviamente en ningún momento entregué voluntariamente, porque lo usaba para llamar a abogados y familiares", relató.

El hombre denunció que durante el procedimiento fue esposado con las manos detrás de la espalda, sufrió golpes. "Me bajaron los pantalones, me esposaron a la espalda, ya sangrando, y me metieron adentro de la camioneta. De ahí me llevaron a un jaulón que tienen en la Primera, que es un espacio que está en un patio semicubierto, prácticamente a la intemperie", afirmó.

De acuerdo con su relato, permaneció detenido durante toda la noche y recién cerca de las 11 de la mañana siguiente fue trasladado a una oficina de la dependencia policial, donde se encontró con una de sus hermanas. Larrea aseguró que en ese momento intervino un jefe de la fuerza que le ofreció disculpas por lo ocurrido.

"Se presenta, invoca su condición de jefe regional, pide disculpas y dice: 'Ahora conocemos quién es usted, pedimos disculpas'. Y compromete una investigación administrativa, aparte de la investigación judicial que corresponde", sostuvo.

Sobre el origen del procedimiento, explicó que posteriormente pudo conocer que los policías estaban participando de un operativo de custodia de bienes en las inmediaciones del edificio.

Según la versión que recibió, los efectivos habrían considerado sospechosa la presencia de su hijo, a quien describieron como una persona encapuchada que observaba la mercadería que se estaba trasladando durante una mudanza.

Las lesiones y el lugar de detención

Larrea explicó que declaró contra Montezanti en 2007, en el marco de una causa iniciada por el exmagistrado; en 2015, ante el Consejo de la Magistratura; en 2021, en una investigación por los crímenes de la organización parapolicial, y nuevamente en 2023, durante la denominada megacausa Ejército.

Además, aseguró que durante la primera audiencia del actual juicio Montezanti se dirigió de manera amenazante hacia integrantes de su familia, particularmente una de sus hijas.

"Yo entiendo que existe una Triple A residual, que la comanda el señor Montezanti con sobra de experiencia, medios y tecnología a su servicio", expresó.

Y agregó: "En esas condiciones yo no tengo ninguna duda de que ha habido una orden operativa que le ha hecho llegar a este grupo el señor Montezanti. Y que ese grupo ha procedido. Probablemente no supiera los alcances de lo que estaba haciendo".

Fuentes de la Policía Bonaerense consultadas por La Brújula 24 confirmaron que se inició un sumario administrativo interno para determinar las responsabilidades de los efectivos que participaron del operativo.

Sin embargo, descartaron que la detención tuviera alguna relación con el juicio contra Montezanti y sostuvieron que los policías involucrados desconocían tanto la identidad del testigo como los antecedentes del exmagistrado.

"Estos policías no saben ni quién fue Montezanti ni qué fue la Triple A", resumió una fuente policial, al rechazar la hipótesis de una represalia vinculada con el proceso judicial.

Sobre las consecuencias físicas, indicó que sufrió hematomas y heridas en ambos brazos, además de otras molestias por las que tenía previsto someterse a controles médicos.

"Tengo media docena de cortes en ambos antebrazos, que es lo más importante. Hay otras cosas que todavía no he podido evaluar. Voy a ir a los controles médicos necesarios", señaló.