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Ya se pueden pagar multas municipales a través de la app MiBahía
La plataforma municipal incorporó nuevas funciones que permiten realizar trámites vinculados al Tribunal de Faltas sin necesidad de acudir personalmente a sus oficinas.
La Municipalidad incorporó dos nuevos servicios a la plataforma MiBahía, tanto en su aplicación para celulares como en su versión web. Desde ahora, los vecinos podrán consultar y pagar multas, además de solicitar el Certificado de Libre Deuda.
Para acceder a estas herramientas, los usuarios deberán ingresar al botón “Tribunal de Faltas”, ubicado en la pantalla de inicio.
Cómo consultar y pagar multas
El sistema permite verificar infracciones de tránsito y faltas municipales asociadas a la patente de un vehículo o al DNI del titular de la cuenta.
La plataforma muestra automáticamente los dominios registrados en la sección “Mis Pagos”, aunque también ofrece la posibilidad de consultar otros mediante un buscador.
Una vez seleccionadas las infracciones que se desean abonar, el usuario podrá optar por cualquiera de los medios de pago electrónicos o presenciales habilitados.
Cómo solicitar el Certificado de Libre Deuda
El documento acredita la situación de una persona o un vehículo respecto de las infracciones y causas registradas en el ámbito de la Justicia de Faltas local.
Comprende multas de tránsito, estacionamiento medido, bromatología, veterinaria, fiscalización comercial, saneamiento ambiental, obras particulares y defensa del consumidor, entre otras.
Cabe aclarar que el certificado tiene alcance exclusivamente municipal, por lo que no incluye las infracciones registradas en el sistema provincial InfraccionesBA.
La solicitud tiene un costo administrativo que deberá abonarse mediante un sellado generado automáticamente durante el trámite. La acreditación del pago puede demorar hasta 72 horas, dependiendo del medio utilizado.
Desde el Municipio recomendaron conservar el número de solicitud para realizar el seguimiento a través de Gestión Web.
Estas prestaciones se suman a otras que ya ofrece MiBahía, como el acceso al servicio de Telemedicina y AlertaBahía, la carga de reclamos, la consulta del recorrido de colectivos y la solicitud de turnos para obtener la licencia de conducir.
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