Los canales de streaming argentinos siguen ampliando horizontes. Mientras Olga avanza con su desembarco en Chile, Luzu TV apuesta al crecimiento internacional de la mano de su serie para Disney+.

En su habitual columna de espectáculos en Hora Pico, por La Brújula 24, Laura Ubfal contó que el empresario Luis Cella participó de la presentación de la programación de Chilevisión, señal adquirida por Tomás Yankelevich junto a otros socios.

“Los productos argentinos de streaming están creciendo a nivel americano. Es muy fuerte la penetración, es muy fuerte el negocio”, destacó la profesional, quien también desmintió los rumores sobre una eventual venta de Olga.

Por otra parte, Ubfal cuestionó las críticas que recibió la serie impulsada por Nicolás Occhiato, especialmente aquellas realizadas por personas que no habían visto la producción. “Si ves y no te gusta, tenés todo el derecho del mundo. El tema es que hay conductores y panelistas que hablan sin ver”, manifestó.

En ese sentido, defendió el valor de las producciones comerciales dentro del mundo del entretenimiento y apuntó contra quienes las comparan con realizaciones cinematográficas de otro género. “¿Por qué me dicen que yo defiendo a los actores? Yo defiendo a la industria”, sostuvo.

La tensión entre Moria Casán y María Fernanda Callejón

La periodista también se refirió a la relación entre Moria Casán y María Fernanda Callejón, cuyo futuro televisivo todavía no está definido. “Está tirante, pero van a seguir aguantando”, aseguró Ubfal, quien explicó que Callejón aún no acordó su contrato para el próximo año y busca desarrollar proyectos propios, ya sea como actriz o conductora.

Más de 5.000 aspirantes para una comedia musical

Otro de los temas abordados fue la convocatoria encabezada por Fernando Dente para la puesta en escena de Amor sin barreras, cuyo estreno está previsto para el 9 de junio de 2027. Según reveló, más de 5.000 personas se presentaron a las audiciones para ocupar 23 lugares en el elenco.

La propuesta contará con un escenario en forma de T y buscará recrear las calles de Nueva York, donde transcurre la historia del reconocido musical.

Además, Ubfal señaló que Nicolás Vázquez extendería las funciones de Rocky ante la expectativa de una visita de Sylvester Stallone a la Argentina, aunque todavía no hay una fecha confirmada.

Los cambios que se vienen en la TV

Finalmente, la especialista adelantó algunos movimientos en la programación televisiva de cara a 2027.

Entre las novedades mencionó el regreso de Nicolás Occhiato a eltrece durante el verano, los cambios de horario de Guido Kaczka y la vuelta de Mario Pergolini.

En tanto, Telefe prepara el desembarco de Bailando con las estrellas una vez finalizada la temporada de MasterChef Celebrity.

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