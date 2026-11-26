La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó este jueves la condena por abuso sexual simple contra Jorge Martínez, exjugador de Olimpo y exdirector técnico del plantel femenino de Boca Juniors.

Los integrantes de la Sala II rechazaron por unanimidad los planteos de la defensa y ratificaron la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22.

Además de la pena de un año de prisión en suspenso, Martínez deberá cumplir durante 3 años una serie de pautas de conducta, entre ellas realizar 300 horas de trabajo comunitario no remunerado en Cáritas, asistir a un taller de integridad sexual y abstenerse de mantener contacto con la víctima.

El episodio por el cual fue condenado ocurrió el 30 de marzo de 2022 en el complejo deportivo Pedro Pompilio, en Casa Amarilla. Allí, el entrenador realizó un tocamiento indebido a María Florencia Marco, entonces jefa de prensa del equipo.

Según informó Radio Mitre, los camaristas tuvieron en cuenta el relato de la denunciante y los testimonios de las futbolistas Yamila Rodríguez y Noelia Espíndola, quienes respaldaron sus dichos y dieron cuenta de las consecuencias emocionales y laborales que sufrió.

Como informó La Brújula 24 en abril de 2023, Martínez se había declarado inocente durante su indagatoria y había optado por completar su descargo por escrito.

En aquella oportunidad, la representación legal de Marco también había solicitado que se investigaran supuestas presiones sobre los testigos de la causa.

El caso derivó en la salida del entrenador de Boca en abril de 2023, mientras que la denunciante se desvinculó definitivamente de la institución en marzo de 2025, tras considerarse despedida.