Destacada C
Confirmaron la condena por abuso sexual al exjugador de Olimpo Jorge Martínez
La Cámara de Casación rechazó por unanimidad el recurso presentado por la defensa y ratificó la pena de un año de prisión en suspenso. El hecho ocurrió cuando dirigía al equipo femenino de Boca.
La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó este jueves la condena por abuso sexual simple contra Jorge Martínez, exjugador de Olimpo y exdirector técnico del plantel femenino de Boca Juniors.
Los integrantes de la Sala II rechazaron por unanimidad los planteos de la defensa y ratificaron la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22.
Además de la pena de un año de prisión en suspenso, Martínez deberá cumplir durante 3 años una serie de pautas de conducta, entre ellas realizar 300 horas de trabajo comunitario no remunerado en Cáritas, asistir a un taller de integridad sexual y abstenerse de mantener contacto con la víctima.
El episodio por el cual fue condenado ocurrió el 30 de marzo de 2022 en el complejo deportivo Pedro Pompilio, en Casa Amarilla. Allí, el entrenador realizó un tocamiento indebido a María Florencia Marco, entonces jefa de prensa del equipo.
Según informó Radio Mitre, los camaristas tuvieron en cuenta el relato de la denunciante y los testimonios de las futbolistas Yamila Rodríguez y Noelia Espíndola, quienes respaldaron sus dichos y dieron cuenta de las consecuencias emocionales y laborales que sufrió.
Como informó La Brújula 24 en abril de 2023, Martínez se había declarado inocente durante su indagatoria y había optado por completar su descargo por escrito.
En aquella oportunidad, la representación legal de Marco también había solicitado que se investigaran supuestas presiones sobre los testigos de la causa.
El caso derivó en la salida del entrenador de Boca en abril de 2023, mientras que la denunciante se desvinculó definitivamente de la institución en marzo de 2025, tras considerarse despedida.
Confirmaron la condena por abuso sexual al exjugador de Olimpo Jorge Martínez
Video: incendio y explosiones en pleno centro
Lo detienen por agredir a su pareja y amenazar de muerte a una vecina
El HCD de Saavedra rechazó la destitución del intendente Nebot
El fenómeno del streaming argentino: Olga desembarca en Chile y Luzu crece con su serie
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
Hallan a un hombre sin vida en Villa Harding Green: investigan si cayó de una escalera
-
Noticias B19 horas ago
Un testigo denuncia que tras declarar contra Montezanti la policía lo detuvo y lo golpeó
-
Deportes4 horas ago
Incidentes en Huracán-Libertad: allanamientos, detenidos y la prohibición de ingreso a la cancha
-
Noticias B23 horas ago
Denuncian que les robaron la plata para viajar a un torneo de baile y piden ayuda para cumplir el sueño
-
Noticias B20 horas ago
Los bancos cambian su horario desde el lunes: cómo atenderán en Bahía y la región
-
Noticias B7 horas ago
Pedro Luro: atacó a su suegra con una bola de billar dentro de una media
-
Noticias B24 horas ago
WhatsApp incorporó una de las funciones más esperadas por los usuarios
-
Deportes24 horas ago
Boca y Platense con hora y sede confirmadas para la final de la Copa Argentina